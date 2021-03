$!“Mi república de amor”, un reconocimiento a la mujer y a la patria Dominicana

El joven cantautor dominicano Manerra presenta este lunes la canción “Mi república de amor” en homenaje a la mujer dominicana y su patria. Una canción en la que resalta las bondades de nuestra tierra en las voces de una nueva generación de cantantes femeninas que también se abren paso en el mundo de la música.

En esta ocasión, el cantautor arregla y produce esta canción y son Ylsa Moreno, Constanza Liz, Aris Cruz, Agatha Alberti, Laura Guzmán, Rose Mateo y Salime Caram, las que hacen de esta canción un proyecto memorable para nuestra antología musical. De igual forma la niña Nicole Meza hace gala de su talento en un solo de trompeta que evoca las melodías de la canción Quisqueya.

“Todo esto surge cuando comencé a indagar con profundidad sobre las mujeres que participaron en el proceso independentista de la República Dominicana, me llamó mucho la atención que con excepción de María Trinidad Sánchez y Concepción Bona, prácticamente no se les mencionaba. Descubrí tantos nombres y tantas historias de mujeres valiosas que desde la independencia hasta nuestros días me inspiraron para hacer algo al respecto. Quise de alguna forma rendirle con sencillez un tributo a la mujer dominicana y a nuestra tierra. Comencé a llamar a jóvenes talentosas que admiro y respeto por su profesionalidad y todas dijeron que sí, grabamos y sin ningún tipo de pretensión hoy compartimos esta canción como un tributo a la mujer dominicana y a nuestra tierra”, dijo.

De igual forma en el video de redes sociales, también participan mujeres extraordinarias que en cada una de sus disciplinas han puesto en alto la dominicanidad local e internacionalmente,tal es el caso de Nina Jorge León, Aisha Syed, Eilen Jorge, María García Portela, Milian Reyes, Mabel López, Lisbeth Montás, Daniela Pujols, Lía Montás, Kristie Winkler, Josefina Guzmán, Allyson Montano, entre otras.

Manerra está dando los toques finales a su disco, luego de darse a conocer en el 2019 con su primer EP con canciones como Bachata Colonial, logrando posicionarse en los primeros lugares de la radio y plataformas digitales.

La canción ¨Mi república de amor¨ estará disponible esta semana en todas las plataformas digitales.