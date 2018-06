Michael Jackson a nueve años de su muerte

Días antes de su partida, Jackson había anunciado estar ensayando para la gira mundial This is it, pese a su comentado estado de salud, el exceso de las cirugías, las deudas económicas y su problema con la justicia, hechos que lo tenían casi sepultado musicalmente. Meses más tarde mostraron todos los ensayos en un documental con el mismo nombre que fue emitido en los canales afiliados a Warner Brothers.

Legado en el baile y la música

Antes de Michael Jackson, los videos musicales en los discos no parecía algo tan imprescindible. La superestrella dio al baile un nivel superior junto con unas producciones con historias bien cuidadas y logradas. Sus coreografías hicieron enloquecer a ejércitos de admiradores que lo copian al dedillo hasta el día de hoy.

Refieren publicaciones que, gracias a su baile personalizado, “se llegaba a pasar noches enteras sin dormir pensando cuál sería la coreografía más adecuada”. Todos los artistas actuales, especialmente los que acostumbran a bailar, como Beyoncé, Rihanna y hasta Bruno Mars, se han influenciado de su música y sus actuaciones.

En ese sentido, la canción Thriller sigue siendo el LP más vendido de la historia. Los temas y audiovisuales Beat It o Billie Jean, Bad, Dangerous, Blood on the Dance Floor o Invincible, Remember the Time y The Way you make me feel lo llevaron a ser el absoluto rey del pop logrando grandes hitos musicales hasta hoy.

Y así, expertos señalan que con Michael Jackson empezó “La era del videoclip”.