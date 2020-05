Michel Camilo: “Yo siempre me lanzo sin paracaídas y de alguna manera aterrizo”

El jazzista Michel Camilo concluyó de manera abrupta su más reciente gira artística por Europa días previos a que el mundo cerrara sus fronteras por la pandemia del COVID-19. Sus últimas actuaciones fueron y en España y tan pronto arribó a Nueva York se acogió al llamado a mantenerse en su hogar. Camilo trabajaba en la presentación de “Essence” (Esencia), su más reciente álbum con el que se reencuentra con el formato de Big Band. Con una gran agenda de compromisos que tenía pendientes, al pianista y compositor no le quedó de otra que estarse quieto en su residencia. Allí se ha dedicado a sacarles partido a estas “vacaciones” componiendo música y se prepara para afrontar la industria musical con nuevos retos tan pronto ceda el coronarivus. “Nosotros teníamos muchos compromisos, pensábamos que no era tan complicado lo que estaba sucediendo y que nos permitiría seguir trabajando. Taquillas vendidas completamente en lugares como Alemania o Checoslovaquia para ver el concierto, pero no hubo forma de llegar. Las aerolíneas cerraron sus operaciones y los países hicieron lo propio con sus fronteras. Fue un trauma total y tuvimos que resignarnos, luego me dijo a lo mejor es papá Dios que nos está protegiendo para que no subamos a esos aviones”, reflexionó el artista al conversar con periodistas de Diario Libre. Acogió la pausa y además de trabajar dedica tiempo a la meditación sobre la vida. “Yo le doy gracias a Dios por estar vivo. Para nosotros los artistas es un gran sacrificio, pero aquí estamos”.

De su nuevo disco

El jazz y la música clásica han consolidado a Michel Camilo en escenarios mundiales. Las calidades de exposiciones han tenido una grata acogida por parte del público y en organizaciones de gran trascendencia que lo han premiado. En 1993 Camilo estrenó en Altos de Chavón su disco “On the other hand” (en la otra mano), un concierto producido por Herminio Alberti, para la filmación que dirigió el cineasta español Fernando Trueba. Ese disco mostró no solo el avance en el dominio de su técnica jazzística, sino su calidad como compositor. En “Esencia”, su disco número 25 ofrece nuevamente al público una producción musical que está desde hace varios meses en las plataformas digitales. “Este ha sido un disco muy importante para mi carrera. Fue precisamente por eso que me tomé el tiempo necesario para hacerlo, porque quería que este disco dejara una huella de mi carrera, porque pude revivir unos temas en versión de Big Band acompañado de excelentes músicos de Nueva York”, relató a DL el compositor de “Caribe”. Michel Camilo se mueve como solista, en formato de trío o junto al guitarrista flamenco Tomatito. Sin embargo, aclara que nunca ha dejado de tocar con Big Band. “Me encanta escuchar mi música en Big Band y en conciertos sinfónicos porque establece comunicación con tantos músicos nos da muchas tonalidades...eso a uno lo hace crecer”, reflexionó el artista.

En solitario, lo clásico y el jazz

Michel es un virtuoso. Su nombre figura una lista de artistas de gran prestigio internacional. El dominicano ha sabido ganarse la admiración por su versatilidad. “Pienso que ha sido una bendición de Dios. Lo importante es no cuestionarse, no tener dudas, porque si te asalta la duda no te arrojas. El riesgo es inmenso, yo siempre me lanzo sin paracaídas y de alguna manera aterrizo. Pero no es lo habitual que un músico pueda entrar en tantos campos, pero la verdad es un riesgo porque soy muy exigente conmigo mismo, siempre quiero quedar lo mejor posible. Eso requiere muchos estudios y si te preocupas en el momento del concierto, fallas. Hay que dejar que la música fluya a favor de ti, ese es el secreto. Hay que practicar mucho para cuando toque el momento de estar frente al público uno llegue a lo que yo llamo el aposento alto, que es lo más íntimo de tu ser”, reflexiono el artista al valorar la importancia que tiene para él confiar en lo que hace.

Perspectiva