Michelle Obama sorprende en los Grammy con contundente mensaje

La exprimera dama de los Estados Unidos sorprendió a los presentes en la edición número 61° de los premios Grammy. La también escritora se unió a Lady Gaga, Jennifer Lopez y Jada Pinkett Smith para enviar un mensaje de empoderamiento femenino.

Fue cuando el juego de luces cambió que se escuchó la ovación en el Staples Center de Los Ángeles, se trataba de ni más ni menos que la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

Cada una de ellas dio su testimonio de la importancia que la música ha tenido en sus vidas. Lady Gaga con un sentido mensaje muy al estilo de sus palabras de las últimas semanas en las entregas de premios, JLo hablando de su época en el Bronx y Jada compartiendo su historia, pero la realidad es que todos esperaban las palabras de Michelle que nunca había aparecido en un evento de este tipo.

Michelle intentó comenzar: “Desde los álbumes de Motown con los que crecí....”. Fue en ese momento que comenzó una ovación ensordecedora que simplemente no terminaba. Las cámaras grababan a los presentes y dejaban ver la alegría y sorpresa que todos los representantes de la industria musical tenían de escuchar a la esposa de Barack Obama. A lo largo de los aplausos, Michelle intentaba decir: “Está bien”, ya con una risa tímida se le escuchó decir algo como “tenemos un show que hacer”, hasta que por fin pudo dar su testimonio.

“Desde los álbumes que desgasté en el sur (de Chicago) hasta los Who run the World? que me impulsaron en esta última década, la música siempre me ha ayudado a contar mi historia y sé que eso es verdad para cualquiera que está aquí. Ya sea que nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartirnos a nosotros mismos, nuestra dignidad, nuestras penas, nuestra esperanzas y alegrías, nos permite escucharnos los unos a los otros, para invitar al otro adentro. La música nos enseña que todo importa, cada historia, en cada voz, cada nota en cada canción. ¿Estoy en lo correcto señoritas?”, dijo una segura Michelle frente a las cámaras. Por supuesto, de inmediato se escuchó la afirmación de las presentes encabezadas por Lady Gaga.