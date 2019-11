Miguel Ángel Soul responde si es el más completo de Dominicana’s Got Talent

Aprendizajes tras su paso por el reality show

“En este proceso de Dominicana’s Got Talent he aprendido que la ilusión nunca se puede perder, confieso que la he perdido dentro de la música. Me he retirado porque simplemente no sentía que tenía el apoyo que merecía, pero me di cuenta que necesitaba poner más esfuerzo para de verdad llegarle al pueblo dominicano, y creo que lo estoy logrando; ganar o perder no es tan importante para mí, pero llegar al público sí que es lo más importante”, estima sobre su paso por la competencia.