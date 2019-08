Mike Towers: No hace falta ser “un criminal” para cantar música urbana

El cantante puertorriqueño Myke Towers hace frente a las críticas que suscita la música urbana y defiende que para interpretar este tipo de canciones “no hace falta ser un criminal”.

En entrevista con Efe en Miami, el artista admitió que “el bajo mundo” ha servido de inspiración para muchos exponentes de este género, incluso para él, sin embargo afirma que no es necesario tener “un pasado oscuro” para triunfar en la música urbana y el reguetón.

“Gracias a Dios no tuve que verme implicado en problemas de la calle, pero sí que estuve en un entorno donde veía muchas cosas”, confesó el artista de 25 años.

En poco tiempo, Myke Towers se ha convertido en uno de los cantantes con más proyección de la música latina y ahora dice estar preparado “para todo”.

“No tengo miedo, más bien tengo ansiedad por saber qué vendrá mañana”, subrayó el cantante, que confiesa que desde pequeño siempre tuvo claro dedicarse a la música.

“Al principio no me lo tomaba muy en serio, lo hacía más como hobby, hasta que en poco tiempo me di cuenta de que la gente me reconocía y que cantaba en lugares completamente llenos”, señaló.

Hace más de diez años que Michael Torres, su verdadero nombre, empezó a distribuir sus canciones a través de la plataforma digital SoundCloud, algo que le permitió llegar a una audiencia más grande.

“Puede que lo que a mí no me guste, a otra gente sí y eso fue lo que pasó con mi música, que pudo llegar a mucha más gente gracias a las nuevas tecnologías”, dijo.

El artista ya tiene en su haber varias colaboraciones con otros exponentes del género como Bad Bunny (”Estamos arriba”), Becky G (”Dollar”) y Piso 21 (”Una vida para recordar”).

“Fueron tres temas que llegaron a raíz de mi buen trabajo, nunca pensé en que algún día podría trabajar con ellos”, confiesa.

Su último sencillo, “Si se da”, que interpreta junto a Farruko, Sech, Zion y Arcangel, ha logrado escalar hasta la decimotercera posición de la lista “Hot Latin Songs” de Billboard y confía en seguir cosechando éxitos en el futuro.

Aunque sus inicios radican en “el rap más underground”, el también productor y compositor quiere hacer “una música más comercial, pero sin perder la esencia”, según dijo.

“Ahora tengo que trabajar el doble, pero no puedo dejar de hacer lo que hacía antes y no puedo dejar de colaborar con alguien que esté subiendo, la esencia no se puede dejar”, insistió.

Tras una pequeña gira por algunas ciudades de Europa, Myke Towers tiene previsto presentarse en algunos escenarios del país y de América Latina, como el emblemático club LIV de Miami Beach (Florida), donde actuará el jueves. EFE