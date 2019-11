$!Millonario italiano Gianluca Vacchi graba canción con el dominicano Nfasis

View this post on Instagram

Nfasis - Lento ???? #Repost @gianlucavacchi • • • • • • It’s not only about the way you dress, but what you do in it (and without)....?? Lo importante no es Como te vistes sino lo que haces vestido (o desvestido) ?? Enjoy... @1000virtudes @sharfonseca #nfasis #gvlifestyle