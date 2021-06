$!Milly Quezada: “La noticia de que recibiré el Premio a la Excelencia Musical me tumbó”

La reina del merengue, Milly Quezada, ha sido honrada por la Academia Latina de la Grabación con el anuncio de la organización de que le entregará el Premio a la Excelencia Musical de este año, acto en el que también serán honrados otros artistas de renombre internacional.

Cuando un artista tiene una hoja de vida pública y privada intachable es lo menos que se puede esperar por parte de una entidad, que como la Academia Latina de la Grabación se ha ocupado de reconocer en vida y póstumamente a grandes promotores de la cultura latina en el mundo.

En una entrevista por teléfono para Diario Libre, desde su residencia en Estados Unidos, la intérprete de “Volvió Juanita” dijo que cuando recibió la noticia lloró de la alegría.

“La noticia de que recibiré el Premio a la Excelencia Musicalme me tumbó... pensé que la llamada telefónica en conferencia con el señor Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación y mi mánager, Pedro Núñez del Risco, era para otra cosa. No lo esperaba, son esas cosas que te tocan el corazón, lloré tanto que hasta vergüenza me dio. En este tiempo de mi carrera, asumo los reconocimientos a mi carrera como algo que se le suma al país”, comentó emocionada.

Milly Quezada confesó que se ha disfrutado mucho su carrera artística y la vida y que este tipo de reconocimientos son para el país.

“En este momento estoy celebrando además el triunfo de Las Reinas del Caribe, que el equipo de béisbol nos represente en los juegos Olímpicos de Tokio...ese tipo de cosas”, expresó.

La artista manifestó gratitud a los directivos de la Academia Latina de la Grabación por el homenaje. La ganadora de tres premios Latin Grammy también comparte su alegría con igual distinción que recibirán Joaquín Sabina, Fito Páez, Emmanuel, Sheila E., Pete Escovedo, Gilberto Santa Rosa, Guillermo “Memo”Acosta y Egido Cuadrado.

La declaratoria de la Academia Latina de la Grabación, entidad que organiza el Latin Grammy se anunció este jueves. La ceremonia del premio está pautada para el 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

“Son celebridades a las que admiro. Me enorgullece estar ahí, representando a la República Dominicana. Soy protagonista en lo que me toca, pero como espectadora viendo a mi país realzarse como debe ser. Esto dimensiona al país de manera importante. Todos debemos salir adelante en medio de esta pandemia”, comentó.

Disco nuevo

Recientemente la artista avanzó a Diario Libre que ya tiene lista su nueva producción discográfica. Aunque no quiso precisar la fecha de su lanzamiento, reveló que será en octubre.

Su disco fue producido por el Chris Hierro y promete un trabajo que incluye a diversos géneros.

“Este joven, Chris es hijo del maestro Henry Hierro. Es un gran talento y fue mi hijo Anthony quien me habló de su trabajo, por él lo conocí. Lo que viene con mi disco es increíble, él compuso canciones, convocó a compositores respetables; es una producción que ha quedado muy bien. El público va a recibir una propuesta musical súper interesante, bachatas, merengues y algunas colaboraciones”, dijo.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación vota ambas distinciones.

De su trayectoria

En un género dominado por los hombres hasta que ella hace su aparición en los años 70, Milly Quezada cambió la historia del merengue con la calidez y a energía contagiosa de su voz. Siempre fiel a las auténticas raíces dominicanas del género bailable por excelencia, se ganó rápidamente el apodo de “reina del merengue”. Durante su adolescencia formó con sus hermanos el grupo Milly, Jocelyn & Los Vecinos, y lanzó una serie de éxitos como “Volvió Juanita”, que le permitieron salir de gira por el continente americano, Europa y Japón. Quezada se retiró en 1996 a consecuencia del trágico fallecimiento de su esposo, pero regresó como solista un año después, confirmando su reputación como leyenda dominicana gracias a canciones clásicas como “Entre tu cuerpo y el mío”, “Toma Mi Vida”, “Porque me amaste” y “Para darte mi vida”. Ha ganado tres Latin Grammys.