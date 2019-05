Milly Quezada se renueva con su nuevo disco “Milly & Company”

No en vano se ha ganado el título de “La Reina del Merengue”, pues Milly Quezada vive y respira nuestro ritmo. La popular artista visitó la redacción de Diario Libre para participar del Streaming Libre en el cual interactuó con los lectores a través de las redes sociales, y no llegó con las manos vacías, trajo consigo su producción número 34 “Milly & Company” disco en el que se une a grandes artistas.

“Tengo una ilusión tremenda porque un disco es como un parto. Lo hago de forma independiente porque ya las disqueras no apoyan a los artistas establecidos. Traemos algo nuevo a mi fanaticada en lo que me renuevo, pues son cuatro décadas en la industria y me gusta mucho reinventarme”.

Vladimir Dotel, Anthony Santos, Héctor Acosta, Pavel Núñez, Gilberto Santa Rosa, Maridalia Hernández y Fefita La Grande acompa♠ñan a Milly en repaso musical que incluye balada, bolero, bachata y merengue.

“Cada vez me siento con un compromiso mayor. Los artistas tropicales, en especial los merengueros, debemos trabajar duro para reinventarnos, mantenernos y ser interesantes. Para estar dentro de este mercado tan cambiante. Por ejemplo, que me aceptara la invitación Gilberto Santa Rosa para mí fue un honor, es un gran amigo y un gran colaborador, un gran artista que es muy solidario con sus compañeros. Con él interpreto el bolero tropical corta venas ‘Rutina’, el único dentro del disco”, confesó Milly.

Cada tema significó una aventura para la artista, pues pudo, a pesar de sus más de 40 años de carrera, aprender cosas nuevas. Este es el caso con el tema “De colores” en el que colabora con Ilegales, quienes la llevaron a un nuevo terreno musical. “Es un disco muy interesante, porque tenemos a un Vladimir Dotel que hizo un rap, pero no solo participó como invitado, sino que me dio asesoría para entrar en este género sin caer en lo ridículo. Me dio, junto con Antonio González quien es el director musical del disco, una asesoría muy interesante para yo estar acorde a los nuevos tiempos”.

Gracias a la magia de la tecnología también ha incluido dos temas con la voz de la soberana Casandra Damiron. Podrás escuchar a Milly cantar junto a la soberana los temas “Ella” y “La Celosa” de autoría de Don Luis Rivera, con los arreglos de Manuel Tejada. Se tratan de temas con el estilo de los merengues tradicionales que marcaron una época.