$!Miosotis la Cantante estrena nueva salsa “Bailo para insinuarte”

La cantante, compositora, productora, coreógrafa y actriz Miosotis Malagón, conocida como Miosotis la Cantante, o MioSoty Songz arranca este 2021 con el lanzamiento de su más reciente corte musical y videoclip titulado “Bailo para insinuarte”.

El tema es de su composición y arreglos. Miosotis reconocida a nivel internacional por su paso en las agrupaciones Altamira Banda Show y The New York Band, afirma que su apodo de "la Cantante" lo ha recibido de sus fans.

Siempre que comienza alguna conversación con alguien cuando dice “Hola soy Miosotis, siempre le exclaman, ¡“La Cantante!” Y ella contesta con una sonrisa, “Sí, la Cantante, ¡Ahiiií!.

Indica una nota de prensa que hoy se afianza más en la música con el tema “Bailo para insinuarte” en salsa inspirado en “la timidez que siente la mujer a la hora de iniciar una nueva relación, y no tener la confianza de expresar con palabras lo que quiere de su pareja y decide mediante el baile y el coqueteo soltar esa timidez".

El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales: Apple Music, Spotify, google play y en el canal de Youtube Miostis la cantante oficial.

Sigue trabajando

A pesar de la pandemia, la exintegrante de The New York Band se ha mantenido promocionando su nuevo tema de salsa y tocando en varios eventos privados en la Republica Dominicana, Puerto Rico, Florida, New York, California, Massachusetts, Michigan, Perú, Colombia, Panamá, Aruba, Costa Rica, Japón, y España entre otros, manteniendo el debido protocolo dispuestos por los organismos de Salud.

Actualmente, Miosotis colabora con otros artistas, entre ellos el merenguero Sergio Vargas, el "Rey de Corazones" Manny Manuel, un video realizado a inicios del confinamiento con músicos de forma remota del tema "Amado Mio" en homenaje a la memoria de su amigo Cherito con la dirección musical de Marco Navas y la gran trompetista (hija del recordado July Mateo “Rasputin") Francis Ochoa ‘La Chama’.

Y una colaboración con el músico y cantante de Aruba Robert Jean’dor, un tema de salsa titulado “Huele a peligro" con el Conjunto Imagen.