$!Miriam Cruz celebrará sus treinta y cinco años con un concierto

Permanencia del ritmo

Independientemente de que pocas emisoras apoyan el merengue, desde 2011 Miriam Cruz lanza tres temas por año. Eso le ha dado muy buenos resultados. “Eso me permite ampliar mi repertorio y es eso lo que me ha permitido llegar a una nueva generación. Es difícil ahora, porque antes teníamos más emisoras, más establecimientos, sin embargo desde 2011 hasta hoy es con mi merengue, llegando incluso a llevarme tres premios como merengue del año”, puntualizó.

Como sucede con otros artistas que han incorporado las plataformas digitales para mercadearse, Miriam no se descuida en ese sentido. “Nosotros seguimos apostando al merengue y aprovechamos las redes sociales para hacer nuestra promoción. El merengue no ha perdido su lugar porque todos los merengueros vivimos de él. Yo no puedo quejarme porque he ganado a un nuevo público al que con el tiempo le he llevado un merengue actualizado”, apuntó.