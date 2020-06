Modelo Natalia Barulich confiesa vivió con Maluma una “relación tóxica”

La modelo Natalia Barulich rompió el silencio sobre su relación con el cantante colombiano Maluma. La joven reveló en una entrevista con el coach Danny Morel que vivió una “relación tóxica” con el ‘pretty boy’.

Los famosos terminaron su relación en octubre del 2019 en medio de rumores de que Natalia tenía un romance con el futbolista brasileño Neymar Jr, lo cual no ha sido confirmado y la ahora expareja negó un tercero en discordia.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabría que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, explicó la modelo al conductor Danny Morel en su canal de YouTube.

En la entrevista titulada “Encontrar su avance después de una ruptura” en el canal Evoluciona con Danny Morel, la también DJ aseguró que su relación se centraba en su exnovio y eso hizo que muchas cosas resultaran mal: “Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un 100 por ciento y estaba recibiendo un 20, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja...”.

A pesar de esto, la modelo de 28 años hija de padre croata y madre cubana comentó que no se arrepiente de lo que vivió con el intérprete de “Felices los 4”, aunque entiende que abandonó su vida personal por estar presente en la de su expareja en los viajes y conciertos.

Según Natalia, decidió abrir los ojos y alejarse por completo de esta unión.

Algo que ha dejado confusos a los seguidores luego de esta confesión es que ambos intercambian mensajes y comentarios en las redes sociales, que muestra que se llevan a pesar de la fallida relación amorosa. O quizás es parte de una estrategia.

Natalia Barulich conoció a Maluma en la grabación del video del tema Felices los 4, uno de los mayores éxitos del nativo de Medellín, Colombia.