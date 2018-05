Mozart La Para: “Cualquiera puede pegar un tema, lo difícil es mantenerse”

La música urbana nacional

Señaló que no siempre son justos a la hora de criticar el género urbano, pues a su juicio está en un proceso de crecimiento e identidad propia. “Todo es al paso. Si tú comparas la música de ahora con la de cinco años atrás, es muy diferente en calidad y todo, el género va muy rápido, pero se va a extender. Va a explotar, pero tenemos que ayudarlo”, aseveró el intérprete.

Al ser cuestionado sobre si es el mejor improvisando, este contestó de forma contundente “soy uno de los mejores”.

Esa pregunta le recordó sus primeros pasos en el arte. “Inicié mi carrera tras participar en la Batalla de los Gallos, recuerdo que cuando fui no tenía ni cédula. Entré y no gané, pero sí he superado a los que ganaron ese evento. Después me puse para mi carrera. Ahora soy jurado de la Batalla de los Gallos”, dijo con gran satisfacción.

Admitió que su momento más difícil como el de cada artista fueron sus inicios, que se remontan al año 2008. “Ahí es donde las puertas están cerradas, nadie confía en ti, pero saber mantenerse es el mayor reto”.

Asegura que se mantiene en el gusto popular de jóvenes y adultos gracias a la calidad de las letras de sus canciones, que no apelan a la vulgaridad. “A los niños les gustan mucho las canciones que hago y a muchos de sus padres también”, argumentó.