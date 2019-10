$!Mozart la Para envía un mensaje a sus colegas: “Menos bulto y seamos más humano”

View this post on Instagram

@alexisrobinsonalbertosoto Hermano, mientras mucho invierten su tiempo en bulto y paquete yo prefiero alimentar mi alma con buenas obras. Ojo: Es bueno notar que cuando publico algo pidiendo la colaboración de mis amigos y colegas, en su mayoría comentan, “aquí estoy”, “cuenta conmigo”, pero al final de la jornada saben qué pasa? NADIE APARECE! (Menos bulto y seamos más humanos. Por ejemplo; recuerdan aquella casa de la doña, muchos dieron su palabra pero al final la casa por encima de todos mis compromisos y responsabilidades, la haré yo. Saben por que? Porque yo si soy un hombre de palabra. No cuento con ninguno, sigan enseñando prendas, dinero y viviendo esa vida de fantasía.