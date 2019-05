Mozart La Para graba tema con un preso de La Victoria

El exponente urbano Mozart La Para fue a la entrevista de Luz García a confirmar su relación sentimental con la comunicadora y actriz Dalisa Alegría y acabar con la polémica en torno al tema, pero también asistió al programa para hablar de sus nuevos proyectos.

Llamó la atención que dentro de sus nuevas colaboraciones se encuentra un rap de corte social titulado “La vida es así” con el rapero Shaddy, un preso que cumple condena en la cárcel de La Victoria.

El tema relata las dificultades de las personas que crecieron en barrios populares y sin oportunidades, en un ambiente donde domina la calle y el ‘tigueraje’. “Porque la vida es así, aprovéchala que es muy corta. Muchos nacen y mueren porque al final nada importa”, reza el estribillo principal de la canción.

Mozart contó a la comunicadora Luz García que conoció a este rapero a través de las redes sociales, debido a que Shaddy comparte videos improvisando desde cualquier rincón del penal más poblado del país.

El intérprete de “Mujeres” estimó que el joven tiene talento, pero desde la cárcel nadie iría en su ayuda. “Yo le escribí a Shaddy. Él no lo creía. Le comenté sobre grabar un tema juntos. Me dijo - ¿Y cómo si yo toy’ preso? Aquí no hay estudio-. Entonces le dije que me mande sus versos en una nota de voz y me reiteró que no iba a sonar con calidad, pero al final lo hizo y mezclamos los versos con un ingeniero de sonido”, contó el artista el pasado domingo en el programa Noche de Luz.

Agregó que para que Shaddy pudiera grabar su parte en medio del bullicio del penal tuvo que cubrirse con almohadas. De esa manera grabó su parte con un celular. La pista fue realizada por el productor Bubbas King.

Otro detalle que comentó Mozart fue la realización del videoclip, que muestra cómo es una tarde allí, entre presos y policías. Para realizar el videoclip Mozart pidió permiso y el día que me dieron fue justamente el martes 19 de marzo, en la premiación del Soberano, pero el permiso era impostergable. “El día del premio me la pasé grabando el videoclip”, dijo.

El audiovisual fue grabado en la cárcel con la participación de los privados de libertad. Al final presentan a Mozart La Para improvisando con ellos.