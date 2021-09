$!Mozart la Para y su regreso al barrio junto al exponente Alcover

“Esta canción, como todas las mías, no tiene malas palabras, es movida y con un ritmo bien tropical”, dijo Mozart, quien dejó claro que no critica a los artistas cuyas letras son explícitas porque tienen un público que les da cabida.

“Cuando comenzamos la canción fue en Miami, él me hizo el instrumental, porque era un tema donde iba a estar cantando sólo yo, luego pasó el tiempo y Alcover montó un verso, me gustó mucho, porque le dio un toque distinto a la pista y ahí decidimos lanzarla”, continuó.

Del barrio a los grandes escenarios

Para Alcover pasar de ser un soñador a uno de los productores dominicanos más reconocidos en los EE.UU., no fue tarea sencilla, y así lo narró.

“Yo nací en un barrio de La Vega y desde muy temprano me sentí atraído por la música. Me fui a NY y estaba ilegal, no podía moverme y una iglesia me regaló una computadora, hice mi primer instrumental que llegó a los oídos de Don Omar”, señaló, y continuó relatando: “Él empezó a oír mi nombre hasta que me firmó, pero antes de eso yo estaba en mi casa con todas las limitaciones”, relató.