$!Muere de COVID-19 famosa cantante a pocos días de dar a luz

“Con la ayuda de las enfermeras y el médico, pude hacer una videollamada y esa fue la última vez que mis hijos y yo la vimos mientras aún estaba viva”, dijo Sepahtu al New Straits Times. “En ese momento, vi lágrimas corriendo por sus mejillas, como si entendiera lo que le estábamos diciendo. Estuve en el hospital más tarde después de que los niños se fueron a dormir y completaron oraciones por ella. Sin embargo, no se me permitió verla”.