$!Muere el cantante Anthony Ríos

Una fuente médica del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot) confirmó a DL el fallecimiento del cantante y compositor Anthony Ríos, quien había sido ingresado el pasado sábado en esa clínica.

“En efecto, falleció hace unos minutos el cantante mientras recibía atenciones médicas”, comentó la fuente sin entrar en mayores detalles.

La confirmación valida los comentarios que en ese sentido expresaron Fernando Villalona y Sergio Vargas, que se refirieron hace unos momentos al deceso del artista través de sus cuentas de Instagram. El fallecimiento del cantautor Anthony Ríos, quien fue ingresado de urgencia el pasado sábado en el centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), se debió a complicaciones cardíacas.

“Anthony, haz tu viaje en paz , no hay cómo borrar tu legado artístico y me sumo a la gran cantidad de intérpretes que hoy nos toca llorar la partida de uno que no tiene relevo, descansa en Paz, querido Anthony. Amén”, escribió Sergio Vargas.

Mientras que Fernando Villalona comentó. “Vuela amigo, vuela alto. Descansa en paz querido hermano Anthony, es una tristeza que embarga mi alma saber esta noticia, te quiero y te querré hasta volver a encontrarnos, se nos fue uno de los grandes, paz a tu alma”, indicó Fernando Villalona.

Anthony Ríos comenzó su carrera profesional al lado de Johnny Ventura. En su paso por la vida también se destacó como presentador de televisión, estuvo en el programa el Show del Mediodía oportunidad en la que se destacó de las manos del fenecido maestro Yaqui Núñez del Risco. “El Show de Luisito y Anthony”, un programa de humor que produjo durante años junto a Luisito Martí fue también una plataforma en la que brilló.