$!Muere el padre de Nelson Zapata, líder de Proyecto Uno

Falleció don Rafael Zapata, padre del cantante, compositor y productor Nelson Zapata, líder de la agrupación Proyecto Uno.

Rafael Zapata, mejor conocido como don Rafa, se desempeñó como mánager de la destacada agrupación de merengue house desde los años 90 hasta el 2020, padeció de una septicemia que complicó muchas de sus funciones vitales y fue la causa de su muerte, según informó su hijo en sus redes sociales.

“Tu sonrisa, gentileza y amabilidad siempre serán un símbolo de tu caballerosidad. La gente te ama y respeta. Dios tiene un rincón muy especial para ti. Hasta siempre @aquidonrafa de parte de toda esa gente que tuvo la dicha de compartir contigo”, escribió la cuenta oficial de Proyecto Uno.

Nelson Zapata, fundador de Proyecto Uno, despidió a su progenitor con una serie de imágenes junto a él detrás de los escenarios. Lo definió como un luchador.

“Estoy muy triste de no tener a mi padre cerca de mi y a la vez contento por la oportunidad de haber tenido un papá tan maravilloso, luchador y de buenos principios que cada día me enseñó muchas cosas. Viajamos alrededor del mundo y siempre estuvo ahí para apoyarme y permitir que el grupo siguiera adelante a pesar de algunos momentos difíciles”, expresó el líder del grupo que popularizó éxitos como Another night, 25 horas al día y Cuarto de hotel.

“Me quedo corto en mis palabras y hasta ahora tuve el valor para poder escribir. Me voy a tomar un tiempo pero luego volveré para honrar su memoria y a seguir haciéndolo orgulloso. Hasta siempre papi, siempre te recordaré con alegría y voy a celebrar tu vida”, manifestó Zapata visiblemente afectado.

Vladimir Dotel, líder de la agrupación Ilegales, lamentó el deceso de Rafa Zapata. Destacó su calidad de trabajo, hasta el último día. “Una persona que con su sonrisa, amabilidad, gentileza y sencillez se ganó el respeto y cariño de todo aquel que lo conoció. Para mí siempre fue grato compartir con él. Se ganó todo mi respeto porque aparte de ser un hombre gentil, atento, solidario fue un trabajador incansable, hasta el último día se mantuvo firme trabajando”, escribió Dotel.

El compositor Remy Nuñez, al expresar sus condolencias, escribió: “Yo, por igual recordaré a don Rafael Zapata, con mucho cariño, respeto y admiración. Cada país que anduvimos, nos acompañó, llenándonos de sabios consejos, amparándonos como a su propios hijos y admirando cada trabajo musical que cada uno de nosotros mostrábamos y dejábamos en el escenario. Gracias muchas gracias a Dios, por haberme permitido estar tan cerca de un ser tan extraordinario, quien hoy, le pido a mi Dios todo poderoso que lo lleve a su santo hogar. Manito, Nelson Zapata un abrazo profundo y lleno de amor de parte de tu hermano, Remy Núñez”.