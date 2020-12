$!Muere músico dominicano tras un shock

Murió el músico dominicano, Homero Guerrero, a causa de un shock por abstinencia, provocado por la interrupción repentina de ingesta de alcohol. El deceso del joven se produjo la madrugada de este martes.

Formó junto a Pavel Núñez la banda dominicana Código Genético con mucha influencia de la trova cubana, además de elementos anglos como blues, funk y folk entre otros ritmos que se enlazaban con el Caribe.

El cantautor expresó su dolor por la pérdida de su amigo a través de su cuenta de Instagram, escribiendo: “Siempre he tenido palabras y un abrazo disponible para el que le duela un amor o una partida, pero no hay dolor más grande en el mundo que el que se siente cuando ya no hay palabras. Hoy no sé ni qué decir, ni dónde estar”.

“A tu salud Homero, ante ti si me quito el sombrero, por que se me va tu cuerpo pero no nuestra historia, aquellas que escribimos sobre un escenario”, añadió.

Años más tarde, Guerrero se dedicó al stage management, donde trabajó de la mano de su amigo y colega Pavel Núñez en el montaje de sus presentaciones musicales.