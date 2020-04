$!Música clásica en cuarentena

Continuando con el compositor polaco, amo con pasión sus Baladas, son para mí de sus más hermosas composiciones. En un principio la balada, como forma de expresión artística, era un poema cantado en el que debía mezclarse a partes iguales lo lírico con lo épico. Las baladas para piano de Chopin prescinden de la palabra cantada, son 4 piezas llenas de romanticismo y virtuosismo. Chopin las compuso entre 1831 y 1 842, etapa de su tormentoso romance con la escritora George Sand . Inspiradas en poemas de Adam Mickiewicz, amigo del compositor, y al igual que éste, exiliado en París. Aunque en la red hay montones de interpretaciones de las cuatro Baladas de Chopin por grandes pianistas, mi grabación favorita es de un joven Philippe Entremont, pianista francés, en una grabación de 1959, una interpretación noble y elegante, Entremont es uno de mis interpretes favoritos de Chopin, un maravilloso pianista.

Y de Chopin no se pueden quedar fuera sus dos únicos conciertos de piano y orquesta que son obras que le exigen un pianista que no tenga temor al protagonismo, con la suficiente inteligencia y talento musical para que no pase por alto las oportunidades interactuar con la orquesta. La belleza del sonido es un requisito previo, al igual que una ágil y pulida técnica. El pianista se zambulle en sublimes vuelos de fantasía mientras la orquesta ofrece una cortina de sonido brillante. Una excepcional grabación, es la del pianista Murray Perahia dirigido por Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Israel.

Vamos al Dios, Johann Sebastián Bach y las maravillosas Variaciones Goldberg. Son 30 piezas o variaciones que poseen, el caleidoscopio de toda la sabiduría musical acumulada en su última década de vida por Bach. Para mis esas variaciones están íntimamente ligadas a un extraordinario y poco usual artista, el pianista canadiense Glen Gould (Toronto, 1932-1982), que las graba a los 22 años para Columbia Records. La grabación de Glenn Gould esta presente en las discotecas de millones de personas de todo el mundo. En 1964 , anunció que se retiraba de los escenarios en la cúspide de su carrera. No se sentía cómodo y estaba cansado de los conciertos y recitales, pensó que servía mejor a la música en un estudio de grabación que en la sala de conciertos. Sentía además que la música se preservaba mejor en la intimidad. Hizo una última grabación de las Variaciones en 1981 poco antes de morir.



Y finalmente, Ludwig Van Beethoven, del que no tengo que hablar mucho, pero les recomiendo escuchar sus Sonatas para piano por Daniel Barenboim, grabadas para el sello EMI en 1966. Beethoven escribió sus 32 sonatas para piano entre 1795 y 1822. Aunque originalmente no pretendía ser un todo significativo, en conjunto componen una de las colecciones de obras más importantes de la historia de la música. Algunas tienen nombre, Pathetica, Moonlight, Waldestein y Appasionatta. Escúchenlas todas, el tiempo pasa más rápido.

De los cinco extraordinarios conciertos para piano del compositor alemán, mi favorito es el no. 4, en Sol Mayor lo prefiero al archiconocido Emperador o No. 5. La apertura para piano solo de este concierto de Beethoven es uno de los más temidos en todo el repertorio pianístico, no por su dificultad, sino porque su simpleza es muy difícil de acertar, y si no es acertada, toda la magia del concierto, se puede perder. El concierto termina con una de las más exuberantes danzas de Beethoven, el piano sobrepasa la orquesta, reacciona y luego baila en otra dirección armónica. En YouTube encontré una grabación con Lang Lang dirigido por Christop Esencbach sensacional.

Espero que les guste mi selección. Quedémonos en casa.