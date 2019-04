$!Música para la Semana Santa

Este domingo de Ramos no habrá nada sacro, mi Semana Santa inicia con Violeta Valery, su trágica historia de amor, envuelta en la maravillosa partitura de Guiseppe Verdi. Será la última función en el Teatro Nacional Eduardo Brito de la ópera La Traviata, una producción de Fidel López bajo la dirección del Maestro José Antonio Molina,

En Semana Santa la música sacra se adueña de mi móvil. Es una tradición heredada de mi padre, que aunque no creyente, disfrutaba enormemente de la quietud de la Semana Santa y para asombro de todos, de los oratorios, los réquiems, las misas, que no escuchaba en otra época del año.

Y segiumos con los requiems, o misas de difuntos, entre mis favoritos está el del compositor francés Gabriel Faure. La obra comienza siguiendo el orden acostumbrado en estas obras, aquí a diferencia de otros, el compositor le canta a la muerte casi arrullándola. Escuchen este réquiem, es una de las piezas más bellas que jamás he escuchado. Es un bálsamo al dolor, en el encontramos consuelo musical, se enfoca, no en lo mórbido, sino en la naturaleza supuestamente tranquila y libre que no teme a la muerte.