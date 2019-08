Músico Camilo Rijo Fulcar clama que “no lo dejen morir”

El músico Camilo Rijo Fulcar, de 27 años, ha estado luchando contra un cáncer de hígado desde el 2017. El alto costo de la enfermedad que suma más de RD$6 millones de pesos en tratamientos lo hizo iniciar una campaña para recaudar fondos, llegando a tener un tiempo de paz puesto que el Ministerio de Salud Pública, mediante el Programa de Medicamentos de Alto Costo, le suministra el medicamento atezolizumab, que lo mantiene con vida.

Pero Camilo lleva un mes esperando el tratamiento de última generación para tratar el cáncer de hígado y denunció que lleva más de una semana acudiendo al organismo estatal en busca del medicamento que no termina de llegar al país.

“Llevo más de un mes esperando que Salud Pública me entregue el medicamento que no termina de llegar al país. Yo estoy esperando, estamos todos esperando, pero el cáncer no está esperando. ¿Qué significa esto? Que en estos cuatro meses que tengo fuera del tratamiento el cáncer ha avanzado y probablemente los tumores que tengo hayan crecido o puede que haya hecho metástasis en otro órgano vital y aún no sé “, informó Camilo clamando por ayuda en sus redes sociales.

Agregó que se someterá a una resonancia magnética para notar el progreso de la enfermedad.

“Esto es un asunto de vida o muerte. Necesito el tratamiento para seguir vivo. Hasta el sol de hoy el Estado ha sido muy diligente conmigo, nunca ha fallado, siempre están al día, me han dado mi tratamiento a tiempo, pero esta vez el retraso que ha tenido es alarmante”, dijo.

“Por favor, yo quiero vivir, no me quiero morir, para vivir tienen que darme el tratamiento’’, concluyó.

Camilo Rijo Fulcar es un guitarrista que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y mediante la Escuelita de Música El Conde ha enseñado a muchos niños de escasos recursos a tocar la guitarra de forma gratuita. El punto de reunión es en los bancos de la calle El Conde, de la Ciudad Colonial.

Además, fue uno de los 38 nominados al galardón Hombre y Mujer del Año 2016, una iniciativa del Grupo Diario Libre.

Para colaborar, su número de cuenta es 792610248 del Banco Popular a nombre de Camilo Rijo Fulcar y Jompeame bit.ly/NoMeDejesMorir.