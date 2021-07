$!Musicólogo “el Libro” vs. Rochy RD; la brutal tiradera que los ha vuelto tendencia

La música urbana dominicana vive una nueva tiradera. Rochy RD y Musicólogo “el Libro” son los nuevos protagonistas de este recurso ampliamente utilizado por los exponentes del género urbano para proyectar lo nuevo de sus carreras.

El primero en “atacar” fue Rochy RD, que, lanzó este martes el tema “Cooperas con Los federicos”, donde hace alusión a que es el más pegado del género, y habla de que su oponente es un “informante” de los federicos (término aplicado a agentes policiales).

Tras el lanzamiento del tema, donde también le tira a otros exponentes del género, el rapero dominicano Aderly Ramírez Oviedo nombre de pila Rochy RD se convirtió en tendencia en la plataforma de Twitter y Youtube, superando el millón de visitas en solo un día.

Como era de esperarse, la canción generó una respuesta inmediata de Ygnacio Alberto Santiago, conocido artísticamente “Musicólogo el Libro”, quien, con video presentó el tema “La peineta”, situación que evidenció, según los seguidores que se trata de una estrategia, como la utilizada anteriormente por los exponentes urbanos Mozart la Para y Lápiz Conciente.

En menos de doce horas el video del tema del rapero supera las 300 mil visualizaciones, y número 5 en tendencia en YouTube.

Desde el 2019 los exponentes habían manifestado su rivalidad; llegando a discutir en un programa radial.

Estrategia muy utilizada

Algunas rivalidades que se lanzaron estas tiraderas son: Daddy Yankee vs. Don Omar, Cosculluela vs. Ñengo Flow, Arcángel vs. Polaco, Cosculluela vs. Tempo, Tempo vs. Lito y Polaco,Almighty vs. Carbon Fiber Music, Kendo Kaponi vs. Farruko, Residente vs. Tempo, entre otras.

Creadores como Jake y Logan Paul, RiceGum, KSI y Wolfie han hecho carreras metiéndose en peleas entre sí y creando pistas de alta calidad a partir de los restos.

Ellos reseñan que este juego funciona. Algunas de las pistas más populares, como “It’s Everyday Bro” de Jake Paul, “The Fall of Jake Paul” de Logan Paul y “It’s Everynight Sis” de RiceGum, tienen más de 150 millones de visitas. Haga los cálculos y sabrá por qué la tendencia llegó para quedarse.