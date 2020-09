$!Músicos de la escena alternativa recuerdan anécdotas con Víctor Víctor

Gran pesar causó la partida el pasado 16 de julio del destacado cantautor dominicano Víctor Víctor a los 71 años, quien se encontraba en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Plaza de la Salud por complicaciones generadas por el coronavirus.

Días después de su partida, amigos de la clase artística, en especial de la música alternativa, siguen recordando sus vivencias con el cantautor.

Las anécdotas fueron contadas en el artículo “Simplemente eterno, Víctor Víctor”, escrito por la comunicadora y colaboradora del movimiento Revolución Sonora, Melba Almonte:

Hay artistas que se despiden del mundo terrenal, más nunca de quiénes dejan en él. Logran marcar vidas, entrar a los corazones de los que compartieron su arte, son capaces de construir un verdadero legado, a veces sin siquiera buscarlo, a base de pura magia. Sí, magia, porque no existe una mejor palabra para describirlo. Y de la fábrica de donde se elabora ese elemento especial, Víctor Víctor era uno de los principales accionistas.

Un gran artista, su música era hecha con el corazón, sus letras son poesía cantada, historias que tocan y llevan un mensaje, una esencia única e indescriptible. En su mente generaba grandes ideas, que luego sus manos, su boca y todo su cuerpo, externaban en maravillosas obras de arte.

Sin embargo, más que eso, Vitico fue un excelente ser humano; humildad, transparencia, honestidad y mucho amor para dar, son algunas de las características con las que sus allegados lo describen.

Varios artistas de la escena musical de República Dominicana abrieron su corazón y compartieron con Revolución Sonora recuerdos y sentimientos sumamente valiosos junto a esta leyenda.

“Fue increíble como todos coincidieron en que lo que más extrañarán de este gran artista dominicano, será su calor humano y su apoyo incondicional. Su música se quedará por siempre, sus enseñanzas trascenderán de generación en generación, sin embargo, su presencia y su oído siempre presto, así como sus consejos en momentos difíciles, serán una añoranza por lo que les resta de vida”m narra el rapero Gnómico.

Expresa: “Poder llamarlo y decirle: “Mi general, ¿cómo está usted?”, escucharlo y aprender de él, contarle cómo iba mi vida y recibir su apoyo, es lo que entiendo yo que un hijo puede extrañar más de su padre, aunque sé que él sigue aquí en mi corazón y en el de todos los que le amamos”.

Para el cantautor Janio Lora fue un hombre que fue considerado como un amigo verdadero, un hermano siempre dispuesto a ayudar, un padre cuyo apoyo era incondicional. Lora manifiesta: “Me ayudó a entender las cosas que son realmente importantes, le dio dimensión a la amistad, a compartir los sueños, y luchar junto a las personas que quieres para lograrlo, esos sueños en conjunto, porque él adoptaba tu sueño y te involucraba en los suyos”.

Su legado musical siempre será referente para muchos, la cantante de jazz Patricia Pereyra se refiere a Víctor como su mentor: “Viti fue mi mentor. Fue el que descubrió mi talento y me invitó a cantar. A través de todo este tiempo recorrido desde que lo conocí me enseñó el valor del arte y me ayudó a desarrollarme como una artista”.

Pavel Núñez comentó: “De su composición lo que más admiraba era su juventud eterna y su sentido gráfico a la hora de escribir, cada canción de Vitico es un álbum de fotos que te puedes imaginar”.

Su personalidad logró conquistar corazones de todas las edades y sabores, esto lo explicó muy bien Marel Alemany al decir lo siguiente: “La manera de vivir de Vitico siempre fue alegre. Nos buscaba y aconsejaba como un padre, pero, a pesar de ser de otra generación, siempre se sintió como un hermano. Tenía esa capacidad de no tener edad y tenerlas todas al mismo tiempo”.