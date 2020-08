Músicos defienden la designación de Bonny Cepeda en el Ministerio de Cultura

Abundó que si a un artista como el no tiene poder para ayudar a la clase musical del país, no es suficiente con que lo nombren. “Estamos seguros de que va a ayudar a la educación musical nuestra que está muy deteriorada. Gracias a Luis Abinader por su designación”.

Su posición no es porque se trate de un artista, sino porque de acuerdo a lo dicho a Diario Libre, el viceministerio para la Descentralización y Coordinación Territorial, en el que fue designado el músico no está contemplado en la Ley 41-00 que creó el Ministerio de Cultura.

La vida en la pandemia

Los músicos se ganan la vida de lo que producen encima de una tarima. Los de aquí atraviesan por una situación muy crítica porque no están produciendo los recursos económicos para afrontar sus compromisos.

“Esto ha sido increíble. En diciembre toqué más de 40 actividades con las agrupaciones que toco, pero hace cinco meses que no tocó. La música es de lo que vivimos, pero es lo que nos alimenta el alma”, recordó Parra.

El maestro Crispín Fernández dijo que los colegas que trabajan en las escuelas públicas reciben un sueldo, pero hay otros que la están pasando muy mal. “Un amigo me dijo que los músicos que no estudiaron música son los que tienen más dificultad, sin embargo me informó que un colega nuestro de una provincia está en el mar pescando para poder vivir... eso me hizo sentir muy mal