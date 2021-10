$!Myriam Hernández: “Ansiaba volver a los escenarios”

“La verdad que me siento muy feliz de poder sentir el calor de la gente. Los primeros conciertos han sido exitosos, no solo por la reacción de la gente, sino porque todos han sido a casa llena. Este 30 de octubre estaremos presentando la gira en Puerto Rico y esperamos que todos disfruten lo que hemos preparado”, reveló con entusiasmo la afamada intérprete y compositora.

En Santo Domingo

La artista se presentará los días 5 y 6 de noviembre en el Teatro Nacional, donde tiene como productor local el experimentado empresario artístico César Suárez.

“Sinergia” combina los éxitos clásicos y algunas canciones de lo que será el décimo álbum de estudio. Una hora y cuarenta minutos de canciones que repasan su historia musical y donde no faltarán himnos románticos como “Huele a peligro” y “El hombre que yo amo” y por primera vez en vivo sus nuevas canciones “Hasta aquí” y “Te quiero, te amo” que representan el sonido de lo que será su nuevo disco.

“Ando con todos mis músicos, unas 25 personas aproximadamente. No puedo dejar mis clásicos, pero tampoco los títulos más recientes que hemos grabado para nuestro álbum Sinergia, que da título a la gira. Las canciones conocidas vienen con nuevos arreglos del maestro Jacobo Calderón, quien es además mi productor y compositor de mi más reciente disco. Mi espectáculo ha sido muy bien recibido por todo el público y espero que en Santo Domingo también sea del agrado”.

Hernández es de las artistas que reconocen la competencia que existe en la música, sin embargo, no siente temor porque las manifestaciones de cariño no han bajado. “Hay mucha nueva, hay otro tipo música, pero el romanticismo sigue presente y demuestra que la gente necesita de canciones que le cantan al amor, tengo un público fiel y una generación nueva que la he visto en mi concierto”.

Cuando concluya sus presentaciones en el Teatro Nacional se trasladará a Bogotá y a Medellín, para concluir la primera etapa de su gira en su natal Chile. Para el próximo año tiene previsto realizar viajes a otros países.

La semana pasada la artista lanzó “Ya es tarde” nuevo adelanto de su disco, título que está disponible en todas las plataformas digitales.