Myriam Hernández: “Es tremendo lo que está pasando porque se nos mueren a diario muchas personas”

La popular cantante chilena protagonizará tres conciertos en vivo que serán transmitido a través de streaming

La chilena Myriam Hernández aprovecha el confinamiento en su residencia en Chile para protagonizar tres conciertos que transmitirá en directo a través del Internet.

Los conciertos a través de streaming se iniciarán el 28 de junio con la puesta en escena de “Myriam: íntima encuarentenada” en el que estará acompañada de su banda y su equipo técnico. Luego continuará el sábado 4 de julio en el que ha titulado “Lado B” y cerrará la jornada de presentaciones el 5 de julio con un espectáculo al que ha bautizado con el nombre de “Éxitos”. Sus presentaciones serán desde un teatro en el que seguirán los protocolos establecidos para evitar contagio y propagación del COVID-19.

Myriam Hernández se define como una persona muy sensible. El coronavirus la ha afectado. “En lo personal me afecta porque todos estamos frágiles, hemos estado encerrados e inciertos también. Es un momento de mucha reflexión y así lo he hecho con mis hijos, con mi marido. Darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante como lo es la salud y que no te falte tu alimentación. Estamos viviendo cosas tremendas porque se nos mueren a diario muchas personas, pero también gente que no puede salir en busca de su alimento”, indicó.

La angustia de ver a gente que trabaja con ella que atraviesa por situaciones complejas porque no está produciendo para ganarse su sustento, la motivó para involucrarse en estos conciertos en vivo.

“Estos tres conciertos van en ayuda de mis músicos, de staff, técnicos y también llevar ayuda a la organización Red de Alimentos que por más de diez años se ha dedicado a llevar alimentos a personas vulnerables. Parte de la recaudación va en ayuda de esas familias. El público podrá acceder a través del sitio www.tickethoy.com”, avanzó la intérprete de “Huele a peligro” y otros éxitos.

Detalles

La artista aseguró que los artistas han tenido que aprender rápidamente el manejo de todas las herramientas posibles en las plataformas digitales para sacarle provecho en este momento de pandemia. Por ahora no habrá conciertos con público, y en lo que llegan las normas, sacan ventaja y se conectan con la audiencia de forma virtual.

Myriam es de las que piensan que hay que adaptarse a lo posible en este momento. “Es la única forma que tenemos los artistas de poder estar en contacto con el público y también poder ayudar con nuestro trabajo.Hemos recibido tanto cariño de nuestra gente y este es un momento también para estar con ellos. Invito a toda la gente para que se sientan felices porque también van a tener la oportunidad de ayudar con un granito de arena a quien lo necesita”.

La artista avanzó que se trata de tres conciertos distintos los que protagonizará. “Conceptualmente hablando estamos planteando temática distinta. El primero se llama “Intima encuarentenada. En este voy a interpretar canciones que he cantado en esta época. El 28 de junio a las 8:00 p.m. de Chile estaremos transmitiendo. El “Lado B” la gente tendrá la oportunidad de escuchar canciones que la gente me pide y que no son tan conocidas y el 5 de julio “Todos los éxitos”. En este último si interpretaremos los temas que la gente ha hecho popular, pero también le daremos la oportunidad a la gente de seleccionar cinco canciones para que yo las interprete”, reveló en su conversación para Diario Libre.

No fue una tarea fácil hacer la elección de los temas que forman parte de su extenso repertorio. Dedicaron horas para elaborar una propuesta que pueda dejar satisfecho al público que ha admirado durante años la carrera de la afamada artista.

“Por eso fue que decidimos hacer un concepto distinto. Estaremos desde un teatro sin exponernos. Trataremos de hacer un concierto lo más cercano a un concierto en vivo, siempre guardando el respeto al público. Se va a cobrar un dinero, pero será asequible”, dijo la artista.

La vida después de la pandemia

Los conciertos con público están indefinidos para los artistas, sin embargo, la grabación no es tan traumático. Desde un estudio en su residencia los artistas pueden continuar su agenda. Y es lo que hará Myriam Hernández, quien reveló que ya tiene cinco canciones grabadas que formarán para de su nueva propuesta musical.

“Grabar un disco es mucho más fácil. Nosotros hemos alcanzamos a grabar cinco canciones antes de la pandemia, pero no se hace tan difícil. Hoy uno puedo hacerlo y subirlo a las redes sociales. Lo difícil serán los conciertos en vivo. Lamentablemente con este futuro incierto deberemos acostúmbranos a trabajar en plataformas virtuales”.

La artista exhortó a los dominicanos cuidarse de la pandemia porque va seguir muriendo mucha gente. A cuidarse y a tener conciencia.

https://scl.tickethoy.com/entradas-musica/myriam-hernandez-abono-en-live-streaming-cl