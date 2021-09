$!Nacen los Jazzy Tuesdays, una oferta musical todos los martes

Fusion Market, Ash Cigar y Música a las 12 forman una alianza con Jazz en Dominicana para ofrecer unas actividades que permitan generar un ambiente en donde se unen la cultura, la hospitalidad, el arte y la alta gastronomía en Santo Domingo.

De esta manera nace "Jazzy Tuesdays", una opción de música en vivo que combina el maridaje de la exquisita gastronomía de fusión, el servicio del restaurante y selecciones de los mejores cigarros con el Jazz vocal entregado por vocalistas y músicos de primera.

Roque Muñoz y el chef Juancho Ortíz de Fusion Market y Ash Cigar expresaron que "nuestro restaurante, desde sus inicios, ha estado a la vanguardia no solo en la cocina dee fusión con un menú variado donde se mezcla lo Típico con lo Internacional, sino en ofrecerle a nuestros clientes un valor agregado para que su visita sea una experiencia placentera. Este nuevo concepto viene a complementar nuestras ofertas, creando una enriquecedora experiencia resultante de la fusión de los sentidos de manera exquisita".

A su vez, Octavio Beras Goico del programa Música a las 12 (97.7FM) comentó que se encuentran felices y confiados al entregarle este espacio a "Fernando Rodríguez de Mondesert, quien ha demostrado ser un gran profesional en la promoción del jazz en República Dominicana".

Dice que su figura garantiza el más alto nivel musical expresado a través de la calidad de todos los exponentes que subirán semana tras semana al "escenario que Fusión Market ha preparado para todo el exquisito público que nos acompañe".

Fernando Rodríguez De Mondesert, de Jazz en Dominicana, explicó que los Jazzy Tuesdays serán celebrados todos los martes a las 8:00 de la noche donde una selección de agrupaciones formadas por nuestros mejores músicos, brindarán frescos arreglos, adaptaciones y colores a conocidos estándares del jazz, blues, bossa nova, pop, soul, R&B y música latina que han sido de gran impacto y trascendencia en la historia de la música popular.

La inauguración de este nuevo espacio será realizado el martes 21 de septiembre en el área de eventos de Plaza RRJ, sede del restaurante con la participación musical de 4inTune, grupo conformado por Álvaro Dinzey en piano y voz, la excelente vocalista Cindy Rocha, Gelson Sheppard en saxofón y Bryan Paniagua en batería.

Ellos entregarán un muy variado repertorio que incluye temas como: Misty, Madalena, Quimbara Quimbara, The Look of Love, You Are the Sunshine of My Life, Summertime y más con frescos y nuevos colores.

Los Jazzy Tuesdays serán todos los martes a las 8:00 de la noche, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt #279, Plaza RRJ.

Sobre Jazz en Dominicana

Es un proyecto que desde sus inicios en octubre del 2006 ha desarrollado una labor de promoción sobre los talentos en el género del jazz.

El blog www.jazzendominicana.com ha difundido en más de 1,900 artículos: reseñas de conciertos y festivales, entrevistas, biografías, fotografías y más sobre lo que cotidianamente denomina ¨los músicos del patio¨. Desde el 2007 ha producido más de 1,500 eventos semanales de jazz en vivo, y hoy cuenta con los espacios Fiesta Sunset Jazz (desde el 2009) y, Jazz Nights at Acrópolis (desde el 2017) en los cuales le brinda al público que asiste a estos Jazz en vivo semana tras semana entregados por nuestros músicos, y desde el martes 14 de Septiembre lo hará en estos comercios, muy reconocidos por su alta cocina, productos y servicios.