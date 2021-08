Nacho, de lo urbano a lo sinfónico: “Es otro nivel”

“Es complicado contar con la presencia de algunos compañeros artistas porque nosotros dependemos de las agendas de cada uno, pero sí podrán disfrutar de personas que van a estar sobre ese escenario que van a aportar muchísimo en materia musical, y los colegas que no me puedan acompañar por lo menos vamos a disfrutar de las canciones que grabé junto a ellos”, informó con la sonrisa que le caracteriza.

“Abrazando esta nueva modalidad de conectarse con la gente de forma digital. Siento que va a ser una sorpresa enorme. La gente no se está imaginando lo que va a ser. Esto tendrá un despliegue técnico muy importante”, reveló, y no es para menos.

Lo sinfónico /lo urbano

Aseguró a DL que esta idea de hacer algo en estos dos mundos musicales surgió hace 20 años. “Desde el momento que me propuse hacerlo ahí empezó el tema de hacer los arreglos musicales, instrumento por instrumento, y escribirlo en papel para los músicos que me acompañan; la fusión entre ellos (los músicos sinfónicos) y mi banda tomó un montón de tiempo para poderla llevarlo a cabo”, reveló.

Para él grabar el programa “The Voice Dominicana” ha sido una experiencia enriquecedora por una razón en particular. “Primero, porque ahora me siento parte de la sociedad dominicana, compartir la cultura, jerga, música y comida del país me enriquece mucho y me siento muy contento de ser parte de la comunidad”, relató.

Continuó diciendo: “Me alegra poder moverme en RD desde Punta Cana y poder aportar en lo que pueda en el ámbito cultural y que la gente lo sienta así, estar en este proyecto me exige también ser guía de jóvenes que empiezan a darle valor a sus sueños, el programa me ha acercado más al público popular criollo”, compartió.

El cantante valoró a sus colegas locales y aplaudió la forma en la que están representando el género a nivel local e internacional. “Hoy la música latina se está nutriendo del movimiento urbano de RD”.