$!Natalia Jiménez a la mexicana

Aunque es española, es una amante de la música mexicana, país que le abrió las puertas y le permitió iniciar su carrera junto con la Quinta Estación. De México solo tiene cosas bonitas que decir. “México es muy importante para mí. De verdad que si no hubiera sido por México yo no tendría la carrera que tengo al día de hoy. Le debo mucho al país y por eso hice este disco porque pensaba que era importante devolverles un poquito de lo que han hecho por mí. Me han cumplido el sueño de mi vida de poder hacer música, cantar y estar en los escenarios”.

Y continúa: “Esta es la manera más bonita que tengo yo de darle las gracias. A mí la música ranchera me fascina y el haber descubierto que puedo cantarla y que encima a la gente le gusta es lo máximo para mí. Cuando ya íbamos a grabar solo me decía “ay Dios mío será que podré con todo esto”. Al final, tengo mucha confianza en el público de México, y sé lo mucho que me quieren acá. El hecho de poder cantar esas canciones y que ya tenemos como seis semanas en el número uno es muy especial”.

Cantándole al amor

“Yo a la hora de escribir me inspiro mucho en el amor. No quiero caer en lo muy ñoño, pero me gustan las canciones bien románticas, eso es lo que me gusta a mí. Ahora me ha costado un poco ajustarme a estos nuevos días en que la música es un poco más superficial. La gente no quiere hablar de sentimientos. Me he tenido que adaptar un poco a eso, pero me ha costado. Es lo que hay, son los nuevos tiempos y hay que adaptarse a cómo cambian las letras. A mí me gusta hablar de cosas profundas de cosas tristes. Del amor, del desamor, de que me dejaron y cosas así”.