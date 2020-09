$!Nathalie Hazim: “Me he dedicado en cuerpo y alma a sentir y dar más allá de la música”

La cantante y compositora dominicana Nathalie Hazim ha encontrado en el proyecto “Puertas adentro” una forma de devolver el amor que ha recibido, aportando a cientos de personas que han podido ser beneficiadas con artículos de primera necesidad, que gracias a las donaciones y reproducciones vía esta canción de su autoría, continúan sin detenerse.

Lo que se escuchó hace dos meses como un hermoso tema que habla de cómo nos encontrarnos por dentro durante un periodo difícil como la cuarentena, hoy es un movimiento de acciones que ha levantado el espíritu de muchas personas que no tienen recursos, y que dependen de una mano que les colaboré con básicos para vivir.

“Puertas Adentro me ha devuelto el amor. Me he dedicado en cuerpo y alma a sentir y dar más allá de la música... a ver a toda la gente que necesita algo más que una palabra de aliento y hacer algo al respecto”, dijo Nathalie.

De acuerdo a una nota informativa enviada a este medio, la más reciente comunidad visitada por Nathalie fue La Ciénaga, donde se entregaron a 82 familias artículos como kits de alimentos, kits de limpieza, mochilas, artículos escolares, utensilios para niños incluyendo leche, entre muchos otros imprescindibles.