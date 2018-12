Nathalie Hazim recibe el apoyo de los cantautores en su concierto

Nathalie Hazim presentó su concierto “Te cuento Tour” en Hard Rock Live, donde desarmó de emoción al público que asistió acompañarla en su noche mágica y gloriosa, que evidenció el apoyo y cariño que inspira en sus pares cantantes, los cuales se dieron cita para darle un espaldarazo de apoyo.

Durante su concierto descargó toda su energía, voz y talento para articular un encuentro memorable. Allí el público disfrutó sin desperdicios, evidenciando una vez más la capacidad interpretativa de la joven artista, quién arrancó los aplausos y ovaciones de una fanaticada ardiente de emoción.

Su pasión por la música hizo de la velada un momento inolvidable, lo que demuestra el desarrollo y la madurez profesional que viene tallando la artista, quien cada vez más da pasos agigantados por ganarse el corazón y admiración del público.

Nathalie contó con la presencia de invitados especiales. Frank Ceara, Manny Cruz, Martha Heredia, Kiara Franco, Melymel, Mark B y Alexandro Segui, formaron parte de la entrega.

Uno de los momentos cumbres de la noche fue la interpretación de Nathalie junto a Martha Heredia cantando juntas el tema “Difícil no fallar”, donde ambas deleitaron con sus voces a todas las personas que rebosaron el lugar.

No pudieron faltar sus temas conocidos como “Te Cuento”, “No me Daba Cuenta”, “Esta noche y Yo”, “Difícil no fallar”, “Cuando digo te quiero”, “El Espejo de tus Ojos” “ Tus Silencios”, “ Cuanto te Conocí”, “ Te Di”, ”Demasiado Bueno”, entre otros.

Dentro de los dúos que impactaron fueron el de Mark B quien hizo junto a Nathalie la canción “Inmigrante” con letras inéditas del cantante urbano.

El tema “Estoy Enamorado” en compañía de Alexandro Segui figuraron dentro de los más aplaudidos del show, manteniendo a los presentes a la expectativa de cada una de las presentaciones.

La banda que le acompañó estuvo compuesta por Manuel Matos (Papo) como director musical y guitarrista, Fernando Macá (bajo), Yulimer Almonte (Piano), Ezequiel Sierra (Batería), Eliezer Heredia (Guitarra Acústica), Yohenry Jorge (Trompeta), Raymer Espino (Trombón) y Yonatan Jorge (Saxo).

Para un cierre espectacular, la artista finalizo con el tema “Apaga la Luz”.