Natti Natasha defiende sus fotos sensuales en redes sociales

La cantante dominicana Natti Natasha se ha “destapado” en cuarentena como parte de una ‘estrategia’ para promocionar la canción “Que mal te fue”, cuyo video fue grabado en su residencia con poses muy sugerentes.

Ante las criticas que ha recibido, ademas de halagos, la reguetonera salió al frente de su imagen en una entrevista realizada por su compatriota, la presentadora de televisión Clarissa Molina para “El Gordo y la Flaca”. “Yo siempre me he expresado de la manera en que me quiero expresar, en ese momento yo me sentí extra cómoda como estaba, tampoco fue planeado como -ve voy a poner esto- simplemente estaba en mi casa y me sentí cómoda conmigo y con mi cuerpo, no lo vi como algo vulgar”, explicó la intérprete de “Sin pijama”.

Sobre los comentarios que ha recibido, dijo que “mucha gente busca ese momento en las fotos de uno para buscar ese minuto de fama”.

El tema “Que mal te fue” en el que Natti grabó el video casero saliendo semidesnuda y bailando en bikini dentro de una piscina suma más de 4 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Asimismo, recibió apoyo de diversos seguidores y famosos, entre ellos de la esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, con quienes mantiene una fantástica relación de amistad.

La esposa del “Big Boss” y madre de sus tres hijos salió en defensa de la santiaguera.

“La que no le gusta no la consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad”, expresó González.

En sus fotos, la artista deja ver unos tatuajes en letras cerca de su trasero y la cantante aprovechó para revelar el significado: “Son tres letras; libertad, poder y éxito y están escritas en latin”, dijo.