$!Natti Natasha: “Me casé bien joven, a los 21 años, y luego me divorcié, seguí con mi vida”

“Qué mal te fue” es la más reciente canción que ha presentado la dominicana Natti Natasha y con la que ha conquistado a millones de usuarios en su canal de YouTube y en sus otras plataformas digitales.

La canción, cuyas letras hablan de una relación rota que uno de los protagonistas pretende revivir, se convirtió en tendencia cuando la afamada artista publicó el video casero que hizo en su residencia en el cual muestra sus atributos femeninos. Críticas a favor y en contra provocó, pero la aprobación de sus admiradores le otorgó notas en azul.

Este miércoles el nombre de Natti Natasha era uno de los más mencionados en las redes sociales. La publicación de una foto de su matrimonio ocupó el tiempo sus admiradores y comentaristas de arte.

De poco hablar sobre sus temas personales se limitó a decir. “Tu sabes que todo el mundo tiene un pasado, yo he tocado eso en otras entrevistas, pero por razones personales y para enfocarme en mi música no habló de eso. Me casé bien joven, a los 21 años, me divorcié y seguí con mi vida. Ahí fue que pude enfocarme para seguir luchando por mis metas y ahora mismo gracias a Dios puedo ser una imagen de superación para todas las chicas. En eso sigo y seguiré trabajando””, dijo.

En una conversación por teléfono para Diario Libre, la popular intérprete de la música urbana celebra el posicionamiento que ha logrado y el aporte que a la difusión de la música latina.

“Este reconocimiento representa el resultado de todos los años de trabajo, dedicación y sacrificio. Es una manera de ver cómo lo que canto conecta con la gente y eso para mí es una de las cosas más importante. Todo lo que hice anteriormente fue para eso, para conectar con la vida de las personas que me abren sus puertas”, reflexión.

La carrera de Natti Natasha, regenteada por el sello discográfico Pina Récords, ha llegado a lugares jamás imaginado por la artista. Su talento le ha permitido moverse con acierto en la interpretación de varios géneros.

Ozuna, Don Omar, Bad Bunny, Thalía, Daddy Yankee o Bekcy G son algunas de las notables figuras del arte con las que la popular artista ha hecho de las colaboraciones. No tiene una preferencia cuando se le preguntó con cuál de ellas se ha sentido más cómoda.

“Para mi todas. Me he sentido cómoda, bien y los artistas con los que he estado son personas a las que admiro. Han sido experiencia muy linda para mí”, comentó.

Colaboraciones internacionales no le han faltado. Sin embargo, aún tiene pendiente hacer una que otra colaboración con figuras establecidas del merengue o de la bachata.

“A mi me encanta cantar diferentes géneros musicales y claro que me gustaría. Sin embargo debo decir que una canción favorita fue la que hice junto a estrellas dominicanas en el concierto “Resistiré” que se hizo en la República Dominicana. Allí compartí con Milly Quezada, Juliana, Maridalia Hernández, Juliana, Charytín, Johny Ventura, Rafa Rosario, Jandy Ventura, Rubby Pérez... un sinnúmero de estrellas”, acotó.

¿Pero lo ha contemplado para un posible álbum?

“Si. Lo he contemplado y cuando tenga la canción que adecuada enseguida lo haría, claro que sí”.

Reconocimiento

El nombre de Natti Natasha se ubica entre las figuras latinas del ámbito pop de mayor influencia. Es una de las poderosas del negocio der la música urbana.

“Eso me impresiona, me llena el corazón... me pone feliz. Créeme que yo he trabajado mucho en lo que es mi pasión. Amo cantar y poder escuchar eso es un logro muy grande”, dijo.

La intérprete de “Criminal”, entre otros éxitos urbanos, ha reconocido el aporte que ha tenido al movimiento de la música el desprendimiento que tienen sus colegas en el extranjero para hacer colaboraciones.

“Nosotros no tenemos ego. Colaborar en la música es lo más fundamental para lograr nuestros objetivos. Eso no se puede tener si es que queremos crecer en la música y que los fanáticos disfruten de estas colaboraciones", expresó.

Además, agregó: "En Pina Records somos una compañía independiente, lo que nos permite no tener tantos límites al momento de querer compartir música o hacer esas colaboraciones. Muchas veces no se dan las colaboraciones por las diferentes compañías a las que cada artista pertenece, pero si siento que no tenemos ataduras. Para las colaboraciones yo voy mucho con las vibraciones, porque puede ser un artista nuevo y si la canción me gusta mucho...si conecto con ella la hago. Me gusta mucho eso”.

Del video y la nueva canción

“Que mal te fue era un tema que había grabado, pero obviamente con todo esto de la pandemia todos los proyectos vieron afectados y le prestamos atención a la situación. En este momento los fanáticos me estaban pidiendo música nueva y uno no sabía como hacerlo. Estando en mi casa en el área de la piscina hice un video muy personal con mi celular, lo subo a todas mis plataformas y principalmente a Tik Tok y una hora después encontré a miles de muchachas recreado el preview que hice. Luego lo subí a Instagram para ver la reacción y en una hora tuve cinco millones de reproducciones. Sentí que era lo que la gente quería”, comentó.

Sostuvo que en un momento como el que vive el mundo la gente lo que quiere es marcar distancia de lo negativo y disfrutar un poco. Por eso quiso colaborar con el público haciendo nueva música para entretenerlos. “Grabé el video completo desde mi celular, luego lo remití a mi equipo de trabajo y le encantó. Esa no fue una gran producción, simplemente recibí algunos consejos para hacer otras tomas, lo editamos y el resultado está ahí... Mi primera vez como directora de un video”, afirmó.

Vocera de la cultura latina

La dominicana siente gran orgullo de formar parte de los artistas que se han convertido en voceros en el mundo de la cultura latina. “Formar parte de eso es un orgullo. Que las personas que me apoyan disfruten lo que hago es importante. Como mujer siempre me gusta dar mi punto de vista y mi perspectiva de lo que vivimos. Representar a la comunidad es algo muy grande, somos gente muy cariñosa, llena de felicidad y con un gran mensaje que llevar en la música”, sostuvo.

Solidaridad

Hace pocos días la artista realizó una labor social que impactó a Santiago. Una colaboración con la Fundación Pedro Martínez le dio el chance de colaborar. Llevar aliento le dio mucha satisfacción a quien lo necesita.

“A mí me llenó mucho el corazón asociarme a Pedro Martínez y a su esposa Carolina. Siento que en este momento necesitamos más solidaridad, más hermandad porque estamos pasando por momentos en los que todo el mundo se está viendo afectado. Hay personas que no tienen trabajo, personas que no tiene con qué comer, así que en estos momentos se necesita solidaridad en el mundo. Esta iniciativa que comenzó por mi ciudad de Santiago era para motivar a la gente porque si puedes ayudar a tu vecino, hazlo”.