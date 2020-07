Nefy llega desde Perú para encender la música con su tema “Préndela”

Nefy “El Peruano” es un joven artista de la música urbana, que busca establecerse en la industria musical en el género urbano con el denominado y popular dembow. En esta oportunidad se une a los dominicanos Fecho “El Trotiao” y Pakitin “El Verdadero” para lanzar su nuevo sencillo “Préndela”, tema que se ha colocado, desde su lanzamiento, entre los primeros lugares de las más escuchadas en este renglón.

La canción “Préndela” cuenta con un audiovisual que el intérprete, procedente de Perú, define como una película, la cual podrán no solo escuchar, si no que al mismo tiempo disfrutarán de una producción de calidad en un video dirigido por DM Filmz.

“Tengo un tema que se titula ‘Era mía’, fue mi primer sencillo, el que me hizo dar el paso firme y meterme en la industria. Con esa canción me pude dar cuenta del fruto de mí trabajo, por toda la gente que me escribían y me mandaban videos diciéndome que les encantaba el proyecto y que esperaban más de mí. También tengo una colaboración con Ceky Viciny llamada ‘Lo menea’, Además de mi más reciente junte con Pakitin y El Fecho”, resaltó Nefy.

A la edad de 7 años, surge el interés de Carlos Ismael Becerra Jr. por la música; recuerda que era algo que le gustaba mucho y que se inició participando en una banda colegial donde aprendió a tocar varios instrumentos musicales. Así fue que, al crecer y pasar de los años, se fue inclinando más y más hacia la producción musical de manera profesional.

“Yo escribo todas mis canciones. Creo que tengo más de 50 composiciones realizadas. Mi primo, conocido como Cambio De Tono, es el que produce y mezcla en los controles en este tema que promovemos, con el que invitamos a quien lo escuche a que prenda la radio o bocinas y se ponga activo”, adelanta “El Peruano”.

Una de sus metas en la música es poder llegar al público a través de su proyecto, aprendiendo de los errores para poder apreciar en el futuro el trabajo y esfuerzo que hace hoy en día. Poder llegar donde un peruano no ha llegado aún en la industria de la música urbana y alcanzar el reconocimiento en su país y en el mundo entero como el primero en lograrlo.

El tema “Préndela” de Nefy junto a Pakitin y El Fecho se encuentra en todas las plataformas digitales, desde Apple Music, Spotify, Deezer, iTunes y muchas tiendas más y podrán disfrutar del video musical en YouTube.