Nicki Minaj advierte Cardi B morirá si continúa atacando personas

Y siguió diciendo que “Si Cardi B continúa haciéndole a los otros esto, ella va a morir”. Y con palabras fuertes, le dijo que no es una stripper ni una estrella de reality show: “Mi dinero es muy largo también”, afirmó.

Minaj, la diva oriunda de Trinidad y Tobago, dijo en el programa “Queen Radio” que “esto no se trata del ataque, esto se trata de que esta mujer necesita “m...ita” ayuda. "Está en el mejor momento de su carrera ¿y se pone a lanzar zapatos?”, se expresó enardecida en un audio de casi tres minutos que publicó el portal especializado en entretenimiento TMZ.

Cardi B

Cardi B escribió una nota en Instagram refiriéndose indirectamente a su colega, donde dijo que pelearía con quien dude de sus habilidades como madre, hablando sobre Kulture, su primera hija junto a Offset y allí le advertía a Nicki que no estaba dispuesta a seguir tolerando sus críticas y sus burlas.

“¡He permitido que dijeras muchas mi**das sobre mí! Intenté hablar contigo en persona sobre ello en una ocasión, y volví a intentarlo una vez más, y todas esas veces tú admitiste tu culpabilidad. Pero cuando mencionas a mi hija y decides dar ‘me gusta’ a comentarios acerca de mi capacidad para cuidar de ella cruzas una línea de no retorno. He trabajado demasiado duro y he llegado demasiado lejos como para permitir que nadie jo** mi éxito. Ese tipo de zo**as hablan mucho en sus raps, pero en la vida real son unas cobardes”, arremetió Cardi.