$!Nicki Minaj se presentará en Arabia Saudí

Arabia Saudí dijo el miércoles que la estrella del hip hop Nicki Minaj se presentará en el ultraconservador reino que trata de librarse de décadas de restricciones a los espectáculos.

La rapera es famosa por sus videos extravagantes, estilo provocador y éxitos como “Anaconda”, en el que rapea sobre su “gran” trasero. Sus letras suelen tener groserías y sus videos con atuendos reveladores incluyen muchas veces perreo.

Grupos cristianos criticaron su presentación en los Grammy de 2012, que incluyó sacerdotes bailando y un exorcismo.

Organizadores saudíes anunciaron que será la artista principal en el Jeddah World Fest el 18 de julio. El festival, que se apega a las leyes saudíes que restringen el consumo de alcohol y drogas, está abierto a personas de 16 años o mayores y se realizará en el Estadio Rey Abdulá en la ciudad de Yeda, a la orilla del Mar Rojo.

Las reacciones en las redes sociales variaron del shock y la alegría a las críticas y la decepción. En un video lleno de groserías con un pañuelo suelto sobre la cabeza una mujer saudí acusa al gobierno de hipócrita por invitar a Minaj a presentarse y al mismo tiempo obligar a las mujeres que asistan al concierto a usar el largo y recatado vestido conocido como abaya. La mayoría de las mujeres saudíes se cubren además el rostro y el cabello.

“Ella va a ir a mover el trasero y todas sus canciones son indecentes y sobre sexo y mover el c$#o y a mí me dicen que me tengo que poner abaya”, dice la mujer saudí. “¿Qué rayos es eso?”.

Los organizadores dicen que el concierto será transmitido a nivel mundial y cubierto por MTV. Entre otros artistas participantes destacan Liam Payne y el DJ estadounidense Steve Aoki. El reino también ha prometido rápidas visas electrónicas para los visitantes internacionales que quieran asistir.

En los últimos siete meses el reino ha tenido conciertos de Mariah Carey, Enrique Iglesias, The Black Eyed Peas, el rapero Sean Paul, y los DJs David Guetta y Tiesto. Todo a pesar de las críticas internacionales desde octubre por el asesinato del crítico saudí y escritor Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes cercanos al príncipe heredero en el consulado del reino en Turquía.

Los conciertos son un cambio radical luego de que la policía saudí hiciera redadas en establecimientos que tocaban música a alto volumen.

La segregación de género entre hombres solteros y mujeres todavía se sigue en muchos restaurantes, cafeterías, escuelas públicas y universidades, pero otras reglas se han vuelto menos estrictas pues ahora las mujeres pueden conducir autos y asistir a eventos en estadios deportivos.