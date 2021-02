$!Nicky Jam confirma ruptura a un año de su compromiso: “Cuando me voy no vuelvo”

Dicen por ahí que cuando el río suena es porque aguas trae. El rumor sobre la ruptura del cantante de música urbana se volvió un hecho, luego que el cantante de música urbana Niky Jam confirmó la ruptura con su prometida Cydney Moreau, a quien hace un año le entregó un anillo de diamantes en una lujosa velada en su mansión de Miami, y precisó que no habrá reconciliación “porque cuando me voy no vuelvo”.

Desde el programa “Maiky Backstage” el cantante confirmó que la relación con la modelo estadounidense se acabó y de acuerdo a la entrevista, fue él quien decidió poner punto final al año de romance que no soportó la prueba del confinamiento al vivir juntos.

El cantante y la modelo se conocieron cuando la ex atleta participó como la modelo principal del videoclip de su canción “Atrévete”.