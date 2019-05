¡Niña derrite a Romeo cantando bachata!

Romeo Santos se mantiene activo en sus redes sociales luego de lanzar su disco “Utopía” y no para de compartir a los fanáticos entregados con las bachatas cortavenas.

Una de esas canciones, específicamente “Me quedo”, la colaboración con Zacarías Ferreira, se ha vuelto viral al ser interpretada con puro sentimiento por Loanny Eusebio Jiménez, una alegre pequeña de cuatro años.

La niña se aprendió al dedillo la canción y la cantó con tanta intensidad que el vídeo llegó a las manos de Romeo Santos que no dudó en publicar este tierno corto.

“Yo me quedo mami yo me quedo. Dame una miradita con deseo, yo me quedo ay more yo que quedo”, se le escucha decir en el vídeo.

“Wow! Esto hizo mi día. Que Dios la bendiga. @zacariasferreiraoficial #MeQuedo #UTOPIA”, escribió el artista en sus redes sociales.

Romeo llevará su concierto "Utopía" hasta el Estadio Metlife en Nueva Jersey el 21 de septiembre ante más de 80 mil personas.

De acuerdo con una información publicada en la cuenta @lasocurrenciasdeloanny, que es manejada por sus familiares, se informa que la niña padece el Síndrome Nefrótico, una falla en sus riñones que no permiten que funcionen de manera adecuada y como consecuencia dejan pasar demasiada proteína en los niños.

La condición hace que aumente mucho de peso y se presente hinchazón en la cara y el abdomen. La pequeña es viral por su sonrisa y sus buches.