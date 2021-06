$!Niní Cáffaro: “Pareciera que esta premiación viene a decir que yo he hecho una carrera como debe ser”

Niní Cáffaro está muy agradecido porque justo cuando cumple 62 años en el arte, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le reconoció la noche del pasado martes en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en la ceremonia de Premios Soberano, con la codiciada estatuilla de el Gran Soberano, la máxima distinción que otorga el gremio.

El reconocimiento a Cáffaro le fue otorgado por su trayectoria y correspondía a la fallida gala del 2019, la cual debió cancelarse por el impacto del COVID-19. Esa misma noche, el cantante de bachata norteamericano de ascendencia dominicana, Romeo Santos, también recibió el Gran Soberano por su desempeño en el 2020.

A pocas horas de ganarlo, Cáffaro compartió con reporteros de Diario Libre la alegría que sintió la noche de este martes.

“Yo me siento muy honrado, muy feliz porque cuando uno tiene una trayectoria de tantos años, 62 años en el arte, a veces quiere que la gente se acuerde de uno y te deje saber si realmente uno lo ha hecho bien. Pareciera que esta premiación viene a decir que yo he hecho una carrera como debe ser, todo llega a su tiempo y agradezco de todo corazón a los que han sido responsables para que se me otorgue este premio”, comentó Cáffaro.

Al recordar sus pasos en el arte, manifestó que se entregó por completo al arte, aunque en ocasiones tenía conflictos otras tareas profesionales.

“Es mucha la brega que uno ha tenido en las carreteras, aviones y lo que hemos tenido que hacer para poder sustentar un nombre a través de tantos años. Eso se hace de dos maneras, o tienes mucho dinero para repartirlo y yo creo que tengo calidad, por esa razón es que creo que se ha hecho una valoración de mi trayectoria limpia, correcta no solo en el arte, sino en sentido general”, puntualizó.

Niní Cáffaro comenzó su viaje en el arte en el programa de televisión La Hora del Moro que producía el maestro Rafael Solano. Allí conoció a una camada de artistas que han trascendido por su calidad. “Violeta” fue la primera canción que grabó y fue utilizada por presos políticos del Movimiento 14 de Junio. Su carrera en el canto quedó marcada con la interpretación de la canción “Por amor” del maestro Rafael Solano en la primera edición del Festival de la Canción Popular en el que ganó el primer lugar.

A partir de ese momento su vida cambió y al año siguiente representó al país en el primer Festival de la Canción Latina en el Mundo que se realizó en México, allí conquistó la medalla de oro con la canción “Está bien” del maestro Solano. Ha realizado giras en Nueva York, Puerto Rico, Venezuela y en otros escenarios internacionales.

“Lo más difícil para mi fue llevar mi profesión de contador con la de artista. Se me presentaban muchas oportunidades para decidir si abandonaba una. No obstante, a que era muy difícil, tomé la mejor carretera, para desarrollar ambas. A pesar de no estar tanto en los escenarios, este país me recuerda”, recordó.