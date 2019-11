$!Natalia Jiménez: “No creo que empoderarse sea encuerarse”

SANTO DOMINGO. Aunque sus letras retratan a mujeres tristes y desoladas por el desamor, Natalia Jiménez está lejos de ser una. La artista vive una etapa plena a nivel personal y profesional gracias al lanzamiento de su disco “México de mi corazón” y su rol de mamá. La española regresa a Santo Domingo luego de 6 años de su último concierto. Antes de aterrizar en quisqueya conversó con Diario Libre sobre su carrera.

—Tienes 6 años sin presentarte en el país. ¿Qué puede esperar el público de este concierto?

Ya hacía mucho tiempo, ya tocaba. Van estar escuchando canciones de La Quinta Estación, las canciones que he popularizado como solista, temas como “Creo en ti”, “Quédate con ella”, entre otras. Pero, también canciones de mi nuevo disco para que tengan una probadita de México, con mucho tequila como Dios manda. Estoy muy contenta de compartir con todos ustedes porque hace mucho tiempo que no iba por allá. Todas las canciones favoritas estarán presentes.

—Tu disco “México de mi corazón”, es un trabajo muy lindo que además se grabó en vivo. ¿Qué significa México para ti?

México es muy importante para mí. De verdad que si no hubiera sido por México yo no tendría la carrera que tengo al día de hoy. Le debo mucho al país y por eso hice este disco porque pensaba que era importante devolverles un poquito de lo que han hecho por mí. Me han cumplido el sueño de mi vida de poder hacer música, cantar y estar en los escenarios. Esta es la manera más bonita que tengo yo de darle las gracias. A mí la música ranchera me fascina y el haber descubierto que puedo cantarla y que encima a la gente le gusta es lo máximo para mí. Cuando ya íbamos a grabar solo me decía “ay Dios mío será que podré con todo esto”. Al final, tengo mucha confianza en el público de México, y sé lo mucho que me quieren acá. El hecho de poder cantar esas canciones y que ya tenemos como seis semanas en el número uno es muy especial.

—Las figuras femeninas en la música en español están recuperando un terreno que se había perdido. ¿A qué crees que se deba este cambio?

Ahorita mismo hay un montón de mujeres en la industria. Está Natti Natasha, todas las otras chicas que hacen reguetón como Becky G y Karol G. Obviamente lo que hoy más escuchamos en la radio es reguetón y lo urbano, pero que sigue siendo música. Creo que ahora hay espacio para todas.

—En tiempos en que se habla mucho del poder femenino y del empoderamiento de la mujer, vemos que en la industria de la música la mujer sigue siendo utilizada como un objeto sexual, tanto en los videos como en las letras de las canciones. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto cambie?

Yo creo que el secreto del empoderamiento es hacer lo que a ti te empodere. Si a ellas cantar temas sensuales las hace sentir mejor con ellas mismas, si es algo que ahora pueden hacer y antes no podían, pues adelante. Yo tengo un concepto muy distinto del empoderamiento. No creo que empoderarse es encuerarse, creo que lo es una mujer independiente, que tiene su trabajo y que no depende de nadie. Que saca a sus hijos adelante, sin depender de un hombre. Para mí eso es empoderamiento. Pero también hay mujeres que el mensaje del empoderamiento les llega a través del sexo. La verdad que a mi andar encuera no me nace, yo me encuero en mi casa (risas).

—¿Cantarle al amor y al desamor en estos tiempos es diferente para ti?

Yo a la hora de escribir me inspiro mucho en el amor. No quiero caer en lo muy ñoño, pero me gustan las canciones bien románticas, eso es lo que me gusta a mí. Ahora me ha costado un poco ajustarme a estos nuevos días en que la música es un poco más superficial. La gente no quiere hablar de sentimientos. Me he tenido que adaptar un poco a eso, pero me ha costado. Es lo que hay, son los nuevos tiempos y hay que adaptarse a cómo cambian las letras. A mí me gusta hablar de cosas profundas de cosas tristes. Del amor, del desamor, de que me dejaron y cosas así.

—Te hemos visto participar en concursos de talentos como juezas. ¿Crees que esta es la plataforma ideal para que los nuevos artistas surjan?

Tiene mucho que ver lo que el talento haga después del programa. Durante el programa están muy enfocados en el momento, pero no están pensando en qué van a hacer cuando salgan. Es un momento muy importante para ellos porque obviamente van retomando su carrera tras el programa. Tienes que tener preparados el plan B, y lo que pasa siempre es que nunca lo tienen. Para mí es importante cuando tengo un equipo de chicos en un programa recalcarles lo importante que es el plan b para luego del programa. Cuando sales del programas dejas de existir, y eso pasa siempre en todos. Si no son listos, si no se espabilan y buscan otra salida, se van a encontrar con que van a ir de concurso en concurso para poder seguir saliendo en la televisión.