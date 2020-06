“No estás solo”, la canción con la que Aljadaqui y músicos latinos le cantan al porvenir

“En el 2020 la primavera no tuvo colorido. La vida se detuvo, pero al final... Nuestros corazones aprendieron a latir al unísono”. Con estas sabias y precisas palabras del cantautor Mariano Lantigua fue estrenada la canción “No estás solo”, una composición de amor por la buena música y de esperanza en el porvenir de la agrupación Aljadaqui en compañía de una decena de importantes músicos y artistas de Latinoamérica y España.

El tema con sobrada calidad en las voces, melodías y ritmos y grabado a distancia dio cuenta del compromiso asumido en el proyecto.

En un encuentro con la prensa a través de Zoom los hermanos Mariano y Roberto Lantigua de Aljadaqui expresaron que se inspiraron en la situación actual que vive el mundo y crearon a distancia, gracias a la magia de la tecnología, una canción que puede ser un himno para cualquier momento de la vida.

Ellos compusieron y produjeron la inspiradora canción, un canto lleno de esperanza que llama a la unidad de los hispanoamericanos y se estrenó este miércoles 10 de junio en el canal de YouTube de la banda AljadaquiOficial y plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Soundcloud, Napster, entre otras.

En esta ocasión los creadores de Aljadaqui se hacen acompañar de reconocidas voces de la música internacional como Nelson Zapata (Proyecto Uno) Pepe Alva (Perú) Douglas Tranzas (Ecuador) Lennis Rodríguez (dominico-española) Rubén Álvarez (Latin American Idol de Chile) Gio Williams (ganador de Nuevas Voces de América) Break Out The Crazy (USA/Italia/RD) Allex Henao (Colombia) Hola Hi (USA/RD) y el debut con una voz encantadora de Yamil Argel, la hija de Mariano Lantigua.

Durante la conversación con la prensa e invitados sobre el proceso de creación Roberto Lantigua explicó que todo nació con la idea que tenían de representar en una mezcla musical las historias que han sido parte de sus vidas en los últimos meses.

“Este 2020 ha traído incertidumbre y pesar a nuestros hermanos del mundo, pero en nuestras letras queremos alentarles a que no tengan más miedos, a que debemos abrirnos paso en el camino por venir y que todo lo que hemos vivido será parte del pasado”, contó Mariano.

Nelson Zapata, de Proyecto Uno, manifestó sentirse agradecido de pertenecer a este trabajo. “Me animé a decir que sí y valió la pena hacerlo”. Además, aseguró como reflexión sobre el COVID-19 que hay días en que se levanta con más ánimo que otro, pero al final “uno trata de sacar lo mejor”. Refiere que vive un día a la vez con mucha fe de que todo va a salir bien.

Al ser abordados por Diario Libre sobre trabajar a distancia, Mariano indicó que es la primera vez que hacen un proyecto ambicioso desde la casa y consideró que no será la última, a juzgar por como sigue el curso de la pandemia.

En tanto que el colombiano Allex Henao honró el aporte de los músicos, a quienes considera sus ‘hermanos’. Y sobre trabajar desde lejos pero manteniendo la misma calidad expresó: “Trabajar a larga distancia es complejo pero es muy bonito; es redescubrir cosas y nuestros talentos y quedó claro que podemos estar juntos en distintos lugares”, dijo.

Los artistas Angelina López y Pepe Alva confesaron que quedaron enamorados de la letra y la melodía.

Para Roberto, fue difícil pero fácil a la vez grabar desde todos los países.

Aunque son muchos artistas involucrados, lo cierto es que la canción se hizo “por amor al arte” en el sentido de que no cuentan con una disquera ni con grandes recursos para la difusión y distribución, pero tienen fe en que la gente valore una propuesta con calidad en honor a la buena música.

Contaron que dentro de los intérpretes que no pudieron grabar por situaciones ajenas a su voluntad estuvo la dominicana Laura Rivera. “Laura estaba en mudanza el mismo día de la grabación y no pudo grabar, además unos colegas de Venezuela y de Brasil”, detalla Mariano.

“Lo que queremos es dar a conocer nuestro canto, esta canción es algo sin fines de lucro y para regalar nuestro arte. No creo que el tiempo que les quité a ellos puedan recuperarlo”, consideró el intérprete.

“La canción no se trata del coronavirus, sino de lo que vivió el mundo en primavera”, concluye Mariano Lantigua.

Ritmos de toda América Latina

Al escuchar “No estás solo” no se distingue un género en especifico, aunque tiene mayor presencia el rock.

La parte musical de la canción producida por Aljadaqui, conjuga y fusiona elementos de batucada brasileña, ballenato colombiano, huayno peruano, pop y latin, ejecutados por grandes músicos que se unieron al proyecto como Diego Cadavid Sebelek, quien ha llevado su talento en la percusión en temas para Fanny Lu, Carlos Vives, Fonseca y Andrés Cepeda; Rafa Payán ha trabajado con Tribu del Sol, Juan Luis Guerra, Los Temerarios, así como Peter Nova (Chichí Peralta, Ilegales, Luis Díaz) Kike Saavedra (Xiomara Fortuna, Sara Reneliek, Pepe Alva, Aljadaqui) y Arturo Peña (AP Quartet).

“No estás sólo” fue mezclado por el ganador del Grammy Harbey Marin (Carlos Vives, Aterciopelados, Fanny Lu) y la edición de voces y masterización estuvo a cargo de Luis Mariano (padre), el video musical fue producido por Mariano Lantigua y la edición del mismo, José Luis Canario.