“No tengo”, un avance del nuevo álbum de Vicentico

Vicentico presenta “No tengo”, su nuevo single y video, el primero del 2020 y segundo anticipo de su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz en la segunda mitad del año.

“Grabar “Ain’t Got No” (No Tengo) fue una ocurrencia que apareció en el estudio mientras hacíamos otra cosa. Estábamos justo con la banda armando algo que no quedó en el disco y alguien tocó acordes que me hicieron recordar la versión de Nina Simone, lo comenté y Chris Bruce la tocó completa en la guitarra. No pudimos parar hasta terminar de grabar la canción entera. Tiene una letra hermosa y eterna”, comenta Vicentico.

El video fue dirigido por Facu Plaga y Gabriel Fernández Capello, hecho con cámaras de teléfonos móviles en mañanas y tardes de verano pre-pandemia, paseando y sólo por diversión. Editado por Facu Plaga, con Gabriel “molestando”.

Este lanzamiento se suma a “Freak”, el primer single que el artista presentó en octubre de 2019, luego de cinco años de giras internacionales con la vuelta de los legendarios Los Fabulosos Cadillacs, que en 2016 presentaron su primer disco en 7 años, “La salvación de Solo y Juan”.

Cantante excepcional, con estilo y versatilidad únicos que le permiten atravesar distintos sonidos y enamorar audiencias diferentes, Vicentico pasó -a lo largo de su trayectoria solista y con LFC-, por el rock, ska, trap, bolero, punk, pop, sin que eso altere su identidad. Vicentico es un género en sí mismo.