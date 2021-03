$!Noche de baile con The New York Band

Rivers comentó a TL que se motivaron a realizar un concierto virtual por iniciativa del dueño de la agrupación y representante de The New York Band y la empresa Media Stream. “Ellos son los encargados de todo el engranaje”.

“El sábado, la gente va a tener la oportunidad de ver en qué estaba The New York Band, con nuevas figuras, nuevos temas y coreografía. El grupo está muy renovado”, dice el director musical.

Como una forma de reencontrarse con el público, luego de un año de pandemia, y bailar sin parar, así como dedicarle a esa persona especial uno de sus merengues melodiosos, The New York Band regresa en un concierto virtual este 27 de marzo a las 8:00 de la noche por la plataforma https://newyorkbandlive.com, a un costo de 16 dólares.

“Amada mía” o “Dancing mood” son éxitos que marcaron la carrera de la afamada agrupación The New York Band.

Novedades

Para este concierto, la agrupación, creada en la ciudad de Nueva York por Chery Jiménez, presenta tres sencillos que serán cantados esa noche. “Amor en silencio”, una bachata pop-mex, interpretada por Irisneyda, figura icónica de la agrupación; el sencillo “Qué piensas tú que yo”, un merengue interpretado por Alexandra Taveras, otra figura destacada de la banda, que jugó un rol importante entre los años del 88 al 92, que esta vez aparecerá como invitada especial; y el otro sencillo, una nueva versión del hit “Colé”, ahora con un nuevo título: “Mamá no quiere que yo colé”, con la parte vocal, interpretada por Iris y Franklin, y el rap por Rubén Ariel y Maité.

Canciones clásicas

Los merengues de The New York Band no pasan de moda, es por eso que, 35 años después, siguen concitando la algarabía del público, principalmente, luego de esa recordada actuación homenaje en los Premios Soberano 2016.

Sobre cómo han logrado permanecer en el tiempo, Rivers responde de la siguiente manera: “Siempre fuimos manejados por un visionario, que es el señor Chery Jiménez. Él estuvo adelantado a los tiempos, y no visualizaba los temas como algo del momento. Él siempre decía: ‘En 10, 15 o 30 años ese tema todavía va a estar sonando’ y, mira, ha resultado exactamente así”.

En el top cinco de canciones que más piden están “Colé” y “Si tú eres mi hombre”, las cuales considera dos canciones emblemáticas que no se pueden quedar.

“Tenemos, también, “Si tú no estás”, “Amada mía” y “Como tú”, de nuestro recordado Cherito”, resalta Franklyn Rivers. “Son canciones, incluyendo ‘María’, que en los bailes tenemos que tocarlas hasta tres veces; son emblemas de The New York Band”, comenta orgulloso.

Finalmente, al ser abordado sobre cómo ve el merengue en la actualidad, afirmó que “mientras haya un dominicano en el mundo, habrá merengue. Son los artistas que decaen, el ritmo jamás”, concluye.

Irisneyda Santos es una de las destacadas voces femeninas del merengue que hizo vida en The New York Band desde los inicios.

La cantante se encuentra ansiosa de reencontrarse con el público, aunque sea virtual, pero reconoce que extraña esa energía de los fanáticos coreando los temas.