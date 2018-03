“Nunca había hecho un concierto en el que la ejecución musical solo dependiera de mí”

SANTO DOMINGO. Para algunos esta dupla puede parecer nueva, pero tal como nos confiesa Diomary, su historia es vieja. Ahora hacen pública la química que desde hace años cocinaban en silencio. Ella pondrá su voz y él la música, como solista en el piano, para el espectáculo A piano y voz, por celebrarse el viernes 23 de marzo en El Gran Teatro del Cibao y el sábado 24 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Conversamos con Amaury Sánchez sobre el espectáculo.

—¿Cuál fue la inspiración para este show?

Cuando trabajamos juntos en In the heights, teníamos en mente hacer un concierto en el Jaragua. Esos planes se quedaron ahí, pero tiempo después nos juntamos coincidencialmente para trabajar juntos en el Festival de Cine de Funglode. En esa ocasión la estaba acompañando con el piano. Eso quedó tan chévere que de ahí surgió esta idea. En el ensayo de ese evento decidimos que íbamos a hacer un concierto a piano y voz.

—¿En qué consiste?

Es algo bien diferente a lo que nuestro público está acostumbrado. Creo que a todos les va a encantar porque soltamos el bullicio de los demás instrumentos, será totalmente acústico. Estaré en el piano y ella va a cantar como nunca. Vamos a hacer de todo. Cantará canciones en inglés que son clásicas y otras que no son tan clásicas. Creo que nos unimos para algo que entiendo que podemos repetir varias veces durante el año, pues entendemos que es un excelente concepto.

—¿Cuál será el repertorio de esas noches?

Es un concierto con muchas canciones que Diomary no está acostumbrada a cantar. También tendremos invitados especiales y canciones de diversos géneros. Temas en inglés, en español, algunos boleros y baladas e incluso jazz. Será un concierto íntimo, pero a la vez elegante, con la magia que da depender de un solo instrumento y una única voz, lo que hace que el público preste más atención.

—Cada uno tiene un estilo muy diferente. ¿Cómo piensa fusionar sus gustos y estilos?

Será un poco de aquí y otro de allá. En realidad nos pusimos de acuerdo. Sostuvimos varias reuniones y de ahí salió un repertorio que se ha cambiado varias veces (risas). Hemos añadido algunas canciones, por ejemplo, en estos días Diomary estuvo en España y de allá me llamó y me dijo: “Maestro se nos quedó Por amor”. Así es como el show va evolucionando. También tenemos algunos temas en backup en caso de necesitarlos. Así hemos sacado las tonalidades y hemos cuadrado como vamos a hacer las canciones. Estoy muy entusiasmado con el concierto porque depende únicamente de nosotros dos y eso hace que entreguemos el alma en el escenario.

—Pasa de dirigir a estar frente al piano, ¿es lo mismo o le intimida?

Tenía mucho tiempo que un concierto no dependía solamente de mí en lo que es la ejecución musical. Creo que nunca había hecho un concierto en el que

la ejecución musical solo dependiera de mí y estoy muy emocionado. Diomarys es una artista que conecta muy bien con la gente y estoy seguro de que vamos a mostrar una química muy buena.

—¿Cómo se está preparando para el show?

Es un reto, sin embargo, lo disfruto mucho. Estoy estudiando tres y cuatro horas diarias, ensayando las canciones y las ejecuciones para que salga todo fluido y sin problemas. También queremos ser los más espontáneos posible, incluso tenemos muchas canciones preparadas que no están en el listado final, en caso de que el público las pida. Tenemos un gran repertorio de canciones e invitados especiales para una noche bonita y mágica.

—¿Prefiere la música clásica o la popular?

He tratado siempre de conjugar los dos géneros. Mi mayor esencia es popular, y así me siento. Por ejemplo, la música de Broadway es popular. He hecho 16 musicales en los que fusiono lo sinfónico con lo popular.

—¿Habrá alguna diferencia entre las dos presentaciones?

Haremos dos conciertos casi iguales. El 23 en Santiago, así que ellos tendrán la primicia. Diomarys es de San Francisco de Macorís, así que tiene un séquito de gente esperándola. Aquí será en el Salón La Fiesta, pero el repertorio es el mismo, cambiará de acuerdo conlo que pida el público.