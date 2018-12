$!Offset dice en Twitter que extraña a Cardi B

Los usuarios se lanzaron en contra de Offset recordándole que es la cuarta vez que engaña a la intérprete de “Money”. Por ejemplo, el usuario @kanyeberly que se hace pasar por Kanye West utilizando una imagen del esposo de Kim Kardashian en su perfil, lo mandó a asumir su responsabilidad. “Nunca he visto a alguien que se rehuse a tomar responsabilidad de las consecuencias de sus acciones como este tipo. Qué desilusión”.

Las mujeres

Summer Bunni, que es señalada como una de las mujeres del posible trío, lloró abiertamente a TMZ alegando que se “siente culpable de haber sido un catalizador en la separación de la pareja”. SB es la mujer que Offset supuestamente pidió organizar un trío que incluyera a una joven latina que se hace llamar rapera con el nombre de Cuban Doll.

Según TMZ, “Summer nos dice que no se ha metido con Offset desde que Cardi tuvo a su bebé, Kulture, pero aún se siente avergonzada por jugar un papel en la ruptura de su matrimonio. Ella insiste en que no sabía qué tan graves eran Offset y Cardi, lo que parece absurdo. ¡Ellos estaban casados!”.

Bunni no ha hablado directamente con Cardi, y TMZ sostiene que ella trató de ofrecer una disculpa a través de ese medio, y dice que espera que la pareja se reconcilie.“No es culpa de nadie. Creo que simplemente se nos acabó el amor. Pero ya no estamos juntos. No sé si podría tomar tiempo divorciarse. Y siempre voy a tener mucho cariño por él porque es el padre de mi hija y sí”, así anunció la cantante Cardi B que se separa de su esposo el también rapero rapero Offset, a menos de seis meses de que se convirtieran en padres.

Según la rapera de origen dominicano tomó la decisión porque “las cosas no han estado funcionando” entre ellos.

