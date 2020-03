$!Oir los conciertos de Barndenburgo con instrumentos de época

Hay que felicitar calurosamente a los organizadores de los Conciertos de la Villa de Santo Domingo, quienes desde 2011, ofrecen tardes educativas, conferencias y fabulosos conciertos en el marco de nuestra bella Ciudad Colonial. Hay que promover más actividades como esa en nuestro casco histórico. Los Conciertos de la Villa de Santo Domingo son cuidadosamente planificados para el disfrute de grandes y chicos.

El Festival 2020 presenta en su programa, el conjunto musical más antiguo de los Estados Unidos, la Handel y Haydn Society de Boston, especializada en música del estilo barroco y quienes tocarán instrumentos de época y en dos noches miércoles 11 y jueves 12 de marzo nos ofrecerán, en la encantadora Iglesia Conventual Regina Angelorum, los seis conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach.

¿Dónde y cuándo fueron compuestos estos conciertos? Estas son las dos grandes dudas que siempre han envueltos a los Conciertos de Brandenburgo y que todavía en la actualidad sigue ocasionando cierta controversia.

Los seis conciertos están dedicados a Christian Ludwig, margrave (Marques) de Brandenburgo. Bach lo conoció en 1719 con ocasión de un viaje a Berlín. El margrave era un gran coleccionista de conciertos y le comentó a Bach, que le gustaría tener algo de su música en su colección. En el, 1721, el Margrave recibió una copia autografiada de “Concerts avec plusieurs instruments” (“Conciertos para varios instrumentos”) con la siguiente dedicatoria de Bach: Hace dos años tuve la buena fortuna de tocar ante Vuestra Alteza Real por Vuestra Orden y percibí en ese momento que Vuestra Alteza demostraba cierto placer ante el pequeño talento musical que el cielo me ha concedido. Cuando me despedí, Vuestra Alteza Real me hizo el gran honor de pedirme que le enviara algunas piezas de mi propia composición; por lo tanto, y de acuerdo con el gracioso pedido de Vuestra Alteza, me he tomado la libertad de cumplir con mi humilde deber ante Vuestra Alteza Real con estos conciertos, que he orquestado para varios instrumentos.

La piedra angular de la música orquestal de Bach es la colección de estos seis conciertos. Es quizás la antología instrumental más diversa jamás reunida. No se encuentran dos conciertos para la misma combinación de instrumentos y el rango consecuente de color es casi sin precedentes

Esta maravillosa variedad musical, junto con la evolución de los problemas de estilo y práctica, ha producido un amplio y sorprendente espectro de interpretaciones. La instrumentación de estos seis conciertos es para un ensamble de cámara, formado principalmente por una sección de cuerdas y vientos. Varios instrumentos alternan como solistas, pero el clave o clavecín o piano lo hace en todos, en el primero alterna con el corno, oboe, fagot y el violín; en el segundo se destaca la trompeta principalmente seguida por la flauta, oboe y violín; en el tercero es el clave, clavecín o piano el solista; en el cuarto hay un duelo entre la flauta y el violín en el que este último se impone como instrumento barroco. Sin embargo, en el quinto repiten la flauta y el violín, pero el que impone es el clave o clavecín, otra vez y culminando el sexto concierto con dos violas, cello y contrabajo. El instrumento favorito de Bach fue el clave que también se conoce como clavecín en francés, cémbalo, clavicémbalo, clavicímbano o clavicordio, klavier en alemán

Esta magnífica serie de conciertos, al parecer, en sus inicios no tuvo un gran éxito entre el público, pero que con el tiempo han pasado a ser una de las obras musicales más conocidas, contribuyendo así, a que todos los amantes de la música situemos a Bach en el reino de los dioses.

Escoger una interpretación ideal de los 6 conciertos es realmente difícil, se han grabado con instrumentos de época, clavecines, y ya más tarde a la llegada de los pianos. Pero indudablemente escogería una grabación de Sir Eliot Gardiner. Gardiner ha interpretado y estudiado a Bach desde su primera juventud hasta la actualidad, y es hoy uno de sus intérpretes más reconocidos. Les recomiendo su libro sobre Bach, La Música en el Castillo del Cielo. Pero ahora escucharemos los conciertos en primera fila y con instrumentistas excepcionales. Disfrutemos.

El Festival de la Villa de Santo Domingo es ya una esperada tradición, llena de excelencia, de buenos músicos y que se debería repetir varias veces al año en la Ciudad Colonial, más instituciones privadas y públicas deberían apoyar estas iniciativas. Congratulaciones a quienes trabajan con afán en lograrlo.