Olga Tañón actuará en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

El ícono de la música latina, Olga Tañón, llega a República Dominicana con “The One & Only Show”, que se presentará en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua el 27 de septiembre. La popular “Mujer de Fuego” incluirá en esta espectacular noche, todos los éxitos, y los temas de su último álbum “Olga Tañón y Punto”.

Osman Delgado y Raymond Schott de OD Entertainment, empresa de eventos y entretenimiento que produce este gran concierto de la reconocida artista, prometen un espectáculo vibrante y lleno emociones, con un show de luces, banda en vivo, y un cuerpo de baile sin precedentes en escena.

República Dominicana la ama! y es que Olga ha sido parte de nuestra historia, colaborando con artistas dominicanos como son Fernando Villalona, Jhonny Ventura, y su más reciente colaboración con Gabriel. No es casualidad que a la fecha cuente con 2 Premios Grammy Americanos y 4 Latin Grammy, y que sea la artista femenina tropical con más sencillos en el top 10 de las listas Billboard Tropical y Latin Pop Airplay, logrando el reconocimiento de Guinness World Record, no solo por esta hazaña, sino también por ser la Artista más premiada en la historia de estos Premios.

“Olga Tañón: The One & Only Show”, se presentará el 27 de septiembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, y las boletas pueden adquirirse desde ya en Uepa Tickets, tuboleta.com y el Hotel Jaragua.

Más de Olga Tañón

A lo largo de su exitosa carrera, “La Mujer de Fuego” ha sido galardonada por la RIAA con siete álbumes de oro y cinco de platino y fue la primera Artista puertorriqueña femenina en ser certificada por vender más de 500,000 unidades del álbum “Nuevos Senderos” en 1996.

Ganadora de 2 premios GRAMMY® y 4 Latin GRAMMY®, ha participado como embajadora de buena voluntad de UNICEF otorgándole su talento para nobles causas, incluyendo su participación en canciones benéficas, como «Somos El Mundo», «El Último Adiós» y «Nuestro Himno».

Ha recibido incontables premios; Premio Juventud, 5 Billboard Latin Music Awards, incluyendo el Premio Espíritu de la Esperanza en 1999 por sus interminables esfuerzos filantrópicos. Es la artista con el mayor récord en la historia de “Premios Lo Nuestro”, con 30 galardones, el primero de ellos durante sus inicios en 1990; 5 Premios ASCAP por sus composiciones incluyendo el “Latin Heritage Award” en el 2003. Ha sido homenajeada por el Salón de la Fama de los Cantautores Latinos con el Premio “La Voz de La Musa” y el prestigioso Premio Hispano a las artes otorgado en Washington DC.

Fue la primera Artista en recibir el Premio Orquídea De Diamante en Venezuela otorgado por el publico.

En mayo de 2017 lanzó su álbum de estudio número 14 «Olga Tañón y Punto”, el cual contiene estilos bailables y románticos con todo el sabor optimista que la ha caracterizado con cada una de sus propuestas musicales, y con el cual obtuvo su 4to Grammy Latino.

Con el sencillo “Así Es El Amor” llegó al numero 27 en Billboard Tropical y Latin Pop Airplay, cruzando nuevos límites debutando en el chart de Latin Rhythm Urbano, mientras que con “La Gran Fiesta” logró colocar el número 28.

Tras recibir las llaves de la Ciudad de Orlando y ser nombrada con un día honorífico como El Día de Olga Tañón, el icono de la música inició su nuevo tour denominado “The One & Only Show”.