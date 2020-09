$!Omega dice no ha recibido 'un peso' de su música en lo digital

El merenguero de calle, Omega, tiene una larga lista de temas exitosos desde "Chambonea" hasta "Festival de careta", y aunque pudiera pensarse que "se la busca" por las plataformas digitales para comercializar su música y recibir los jugosos cheques mensuales de los que presumen muchos artistas, esta no es su realidad.

Así lo reveló a Diario Libre durante la rueda de prensa virtual donde además ofreció detalles de su primer concierto streaming el próximo 12 de septiembre a las 9:00 de la noche a un precio de 10 dólares por la plataforma Wachao Plus.

El mambero afirmó no ha recibido ningún pago de sus éxitos ni videos musicales y espera llegar a un acuerdo con la compañía que lo tiene firmado desde el 2005.

Ante la pregunta: ¿Omega está organizado de manera digital para recibir las ganancias de las distintas plataformas?

La respuesta del mambero fue la siguiente: "Hay algo que no ha salido mucho a la luz en cuanto a lo digital de Omega. Esta pregunta no sé si vino de Dios o de algo que debe revelarse, pero la realidad es que yo no he recibido pago de Spotify, YouTube, de Amazon, de varios videoclips que he hecho ni de ningunas plataformas digitales. Estoy trabajando desde el 2005 con una firma, la cual no me ha reportado nunca ni una venta, mis pagos, ni mis prestaciones".

Agregó: "Yo sé que esto es ajeno para mucha parte del público, pero yo no soy una persona que sabe mentir".

Reconoció que ahora es que se está "organizando en lo digital". Admitió que está en un proceso de ponerse de acuerdo para que se le pague lo que se le debe entregar "que quedemos todos bien y seguir trabajando".

Antonio Peter de la Rosa, su nombre de pila, declaró que ahora ha madurado en el plano personal y ve la vida de otra manera tras estar envuelto en distintos escándalos legales.

Adelantó que será padre por séptima vez, el primero con su pareja la Chichi, como le llama a su novia, Rosaury Peralta, quien tiene seis meses de embarazo. "Me he mantenido muy familiar durante la pandemia", dijo.

Sobre sus colegas, expresó que no tiene problemas con ninguno y que estaría dispuesto a grabar con Alá Jazá y Sujeto Oro 24, por mencionar algunos.

Omega compuso el tema "La flor" para el urbano Ozuna, que ha sido un éxito internacional. De modo que afirmó que sigue escribiendo para otros artistas, entre ellos Marc Anthony, Sech y un salsero local que no reveló su nombre.

A propósito de los urbanos, se refirió a la polémica con Fausto Mata. Considera que él tiene algo de razón, pero defiende a los 'muchachos', es decir, a sus colegas.

"La iniciativa de Fausto no es tan negativa, lo negativo es la manera en cómo se ha pronunciado. No es que está mal lo que él entiende. Se ha visto eso de mejorar la letra y lo hemos intentado como urbanos como Shelow Shaq, que ha querido escalar con buenas letras pero no lo han consumido y esto es un negocio", argumentó.